Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola" (VIDEO)

Elisabetta si confronta con Stefania Orlando dopo lo scontro avuto al Grande Fratello Vip con Giulia Salemi.

Lo scontro avvenuto in diretta al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ha completamente stravolto gli equilibri della Casa. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno preso le difese dell'influencer isolando completamente l'ex moglie di Flavio Briatore, che ha mantenuto i rapporti solo con Stefania Orlando.

Elisabetta Gregoraci si confronta con Stefania Orlando al Gf Vip

Delusa e amareggiata per il comportamento assunto dalle sue compagne di gioco, Elisabetta si è lasciata andare a un duro sfogo con Stefania. "È venuta da me e si è lamentata...Non mi va neanche di passare per una persona insensibile" ha dichiarato la Orlando parlando di Giulia. "Ne vuole parlarne a tutti i costi" ha replicato l'ex di Briatore riferendosi al duro scontro avuto durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

La Orlando ha poi commentato il comportamento assunto da Rosalinda e Dayane nei confronti della Gregoraci: "Ci hanno visto malizia". Un pensiero che è stato condiviso anche dalla showgirl calabrese: "E’ da bambine dell’asilo. Si mettono in camera e vanno a parlare. Mi isolano come se avessi la peste e mi lasciano da sola, lo stesso fa Rosalinda. Però se da Dayane me lo aspetto da Rosalinda no…".

Ad aver deluso Elisabetta, infatti, è stata soprattutto Adua Del Vesco, visto che lei l'ha sempre sostenuta durante i suoi momenti di difficoltà: "Io per lei ci sono sempre stata e adesso?". E ancora: "Non è bello quando vedo il gruppetto, ero triste e ci sono rimasta male devo dire. Fanno gruppetti a destra e manca e si muovono tutte insieme".

