Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci mette in guardia Selvaggia Roma, ecco cosa è successo

L'ex di Flavio Briatore stanca del comportamento della nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Il comportamento assunto da Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip ha infastidito Elisabetta Gregoraci, la quale in queste ore ha lanciato un chiaro avvertimento all'ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci avverte Selvaggia Roma al Gf Vip

Poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un post al veleno su Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. Un post mostrato in diretta ai due concorrenti del programma direttamente da Alfonso Signorini. Il gesto della romana non è per niente piaciuto all'ex moglie di Flavio Briatore, la quale le ha lanciato un duro avvertimento.

"Cataldo (il suo avvocato ndr) tutte queste cose che stanno uscendo, datti da fare ti prego. Diffide a destra e manca…Adesso ne mandiamo una anche a Selvaggia dopo quel post…" ha affermato la Gregoraci rivolgendosi idealmente al suo avvocato per il post pubblicato su Instagram dalla Roma. "Cosa?" ha prontamente replicato l'ex di Chiofalo provocando la reazione della showgirl calabrese: "Amore hai detto due cosettine e partirà la diffida…".

Elisabetta, che non ha gradito per niente il post di Selvaggia, le ha domandato ironicamente se è stata taggata. La nuova concorrente ha fatto finta nuovamente di non capire facendo sbottare la conduttrice di Battiti Live: "Non ti ricordi? L’hai fatto 2 giorni fa. Che paracula. Stavi pensando ‘adesso scrivo una cattiveria ad Elisabetta Gregoraci così perché godo e voglio entrare nella casa con la cattiveria’…".

