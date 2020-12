Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lascia il reality, il saluto di tutti i vip e la dedica di Pierpaolo

Gossip TV

La showgirl calabrese, dopo 83 giorni di permeanza nel reality, lascia la Casa del Gf Vip. La dedica a Pierpaolo Petrelli

E' terminata ieri, durante il ventiquattresimo appuntamento con il Gf Vip, la lunga avventura di Elisabetta Gregoraci, una delle grandi protagoniste della quinta edizione del reality. L'ex moglie di Briatore ha confermato la scelta espressa durante la scorsa puntata e, a seguito del prolungamento del reality fino a febbraio, Elisabetta ha deciso di lasciare definitivamente il gioco per tornare da figlio Nathan Falco.

Sono entrata in un modo, esco in un altro - queste le parole della showgirl - Questa esperienza mi è servita davvero tanto: per quanto mi riguarda questo bilancio è positivissimo. È stata un’esperienza che solo quando arrivi qua dentro e la vivi si può veramente capire, da fuori non si capisce tutto ciò. Sono un’altra Eli, sono felice, sono determinata. Spero che il pubblico abbia potuto vedere una Eli diversa, una Eli che in televisione non si può vedere. Sono venuta al Grande Fratello per farmi vedere sotto ogni mia sfaccettatura, debolezza, fragilità.

Tutti i vip hanno espresso un'opinione sulla Gregoraci e sull'avventura che hanno trascorso insieme. Parole che hanno sorpreso e commosso la showgirl calabrese.

"E 'una bellissima persona che non ha potuto fare il suo percorso a pieno. Elisabetta è una tenace, una che non molla", ha detto Maria Teresa Ruta. Rosalinda Cannavò ha ammesso che, nonostante gli screzi con lei ha “instaurato un buon rapporto, le voglio bene”. Andrea Zelletta con il quale Elisabetta ha legato particolarmente, ha detto: "è nata un’amicizia speciale, un’amicizia che non mi aspettavo. È una persona buona, umile, di grande valore. Sarà una grande perdita. Mi mancherà tanto tanto tanto".

Stefania Orlando, che con la Gregoraci ha avuto diversi diverbi, ha dichiarato di averla “scoperta in questa esperienza. Inizialmente non l’avevo compresa, è una donna molto dolce, altruista con le persone che hanno bisogno, sensibile e le auguro tanta tanta felicità". "Spero che nella vita tu possa avere tutto quello che desideri. Cerca di prendere il meglio che la vita ti possa dare", ha detto Malgioglio mentre per Zorzi "è una persona che riesce a leggerti anche senza conoscerti". Dayane Mello, con la quale ha avuto molti scontri ha spiazzato un po' tutti dichiarando che “mi piace la persona che è Elisabetta”. Il suo amico speciale, Pierpaolo Pretelli, suo amico speciale, l'ha ringraziata "per tutte le emozioni che mi hai fatto vivere. Sappi che ci sarò per te sempre in qualsiasi forma tu voglia. Mi hai fatto vivere un grande Grande fratello. Grazie Eli” Dopo tutti gli inquilini, anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua: "Elisabetta, sai che senza di te in quella casa ci sarà un vuoto da colmare”.

"Grazie a tutti i miei compagni di avventura, queste parole mi hanno fatto bene al cuore, sono molto felice di avere vissuto questa esperienza pazzesca con loro. Anche se con loro ho avuto degli screzi, voglio bene a tutti loro" ha ringraziato commossa.

Elisabetta e Pierpaolo si sono poi ritrovati nella mistery room per l'ultimo saluto. I due si sono scambiati un bacio stampo fugace e la showgirl calabrese gli ha fatto una dedica sulla foto del loro primo bacio in piscina.