Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci innamorata di un noto rapper: ecco chi è il presunto fidanzato della showgirl

La showgirl molla Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip e sgancia la bomba: "Sono innamorata fuori dalla Casa".

Doccia gelata per Pierpaolo Petrelli. Elisabetta Gregoraci ha infatti sganciato una vera e propria bomba al Grande Fratello Vip rivelanco che, fuori dalla Casa di Cinecittà, avrebbe un'altra relazione. Con chi? Con tale Mr. Rain, un rapper conosciuto durante Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci innamorata fuori dal Gf Vip di Mr Rain

Elisabetta continua a stare al centro del gossip per le sue vicende sentimentali. La showgirl calabrese, che sembrava aver finalmente accettato il corteggiamento spietato di Pierpaolo, ha fatto un passo indietro e rivelato di avere una relazione fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: "Non abbracciarmi, che poi chi ci guarda pensa che abbiamo in flirt e non è vero. Io sono innamorata fuori dalla casa...Ecco, ho sganciato la bomba". Una notizia che ha fatto scattare subito le sirene del gossip.

Ma chi sarebbe il presunto fidanzato della Gregoraci? Le indiscrezioni parlano del rapper Mr. Rain, conosciuto durante lo show Battiti Live, la rassegna musicale di Radio Norba condotta proprio dalla showgirl. A fare il nome di Mr. Rain è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ospite ad Ogni Mattina ha confessato: "Lei all’interno della Casa ha ammesso che fuori ha un flirt, un amore, quindi: l’aereo, quelli di Battiti Live che mi hanno detto questa cosa… 1+1 fa 2. Per cui lei ha riconosciuto che fuori ha uno e glielo ha detto anche in faccia a questo povero disgraziato di Pretelli che è come sotto un treno".

Una passione scoppiata da poco e tenuta nascosta fino a qualche giorno fa quando sopra la casa del Grande Fratello Vip è comparso un aeroplano con dietro la scritta: "Sei l’epicentro del mio terremoto". Una dedica che ha spiazzato Elisabetta, la quale ha subito capito essere indirizzata proprio a lei. La frase è contenuta nel singolo di Mr. Rain intitolato 9.3. Mr Rain è un rapper di 29 anni, idolo dei teenager e autore di Fiori di Chernobyl, una hit che ha fatto il boom in radio.

