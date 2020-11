Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in pericolo? Selvaggia Roma e Dayane Mello si alleano

Gossip TV

Selvaggia Roma e Dayane Mello sembrano andare molto d'accordo, soprattuto quando parlano male di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle protagoniste più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl si è scontrata con Selvaggia Roma e Dayane Mello, che ora sembrano volersi alleare contro l’ex moglie di Flavio Briatore.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Selvaggia Roma mettono in pericolo la Gregoraci

Nella Casa del Grande Fratello si consuma una vera e propria guerra ed Elisabetta Gregoraci è attaccata da più fronti. La showgirl è finita nel mirino di Dayane Mello che, stanca di essere condizionata dall’ape regina di Cinecittà, ha iniziato a sobillare contro la Gregoraci. La modella brasiliana sospettosa per l’amicizia tra Francesco Oppini ed Elisabetta, ha dichiarato che la gieffina sparla alla sue spalle e trama per portare in finale i suoi amici. Le parole di Dayane hanno toccato moltissimo la showgirl, soprattuto quando la brasiliana ha attaccato la vita privata e il matrimonio con Flavio Briatore. Sebbene ci sia stato un tentativo di riavvicinamento piuttosto timido, la Mello ormai non ha intenzione di tornare indietro e continua la sua battaglia, tentando di coinvolgere anche Rosalinda Cannavò che invece preferisce essere più neutrale. Quando in Casa è arrivata Selvaggia Roma, con la chiara intenzione di separare Elisabetta e Pierpaolo Pretelli, la Mello ha trovato una valida alleata.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci rischia grosso

La Roma ha cercato di convincere l’ex Velino a lasciar perdere il suo flirt con la showgirl, dal momento che lei lo sta palesemente manipolando e prendendo in giro. Elisabetta ha perso la ragione con Selvaggia, ed è scoppiata una discussione che ha sfiorato la rissa. Messe alle strette, Selvaggia e Dayane hanno finito con il diventare complici. La modella e la romana sono state crudeli con la Gregoraci, arrivando ad ipotizzare che lei non sia sempre stata fedele a Briatore. Il clima al Gf Vip è molto teso, si creano fazioni sempre più evidenti e non è detto che le minoranze non possano prendere il sopravvento. Le Nomination della Puntata saranno molto preziose per la Roma e Dayane, che potrebbero sfruttare l’occasione per buttare fuori dal programma Elisabetta.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.