Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in Lacrime: retroscena sul figlio Nathan Falco

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci rivela di aver pensato di rinunciare al Grande Fratello Vip per non lasciare il figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha ammesso di sentire molto la mancanza di Nathan Falco, il figlio adorato nato dal matrimonio con Flavio Briatore. La showgirl si è confidata con Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip, e parlando dell'ultimo saluto prima del reality è arrivata alle lacrime.

Elisabetta Gregoraci non voleva entrare al GF Vip: ecco perché

La presenza di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip fa discutere. La showgirl è finita al centro dei pettegolezzi per il suo rapporto particolare con Pierpaolo Pretelli. I due sono sempre più vicini, sebbene la notizia che Elisabetta stia pensando ad un altro uomo fuori dal reality show abbia colpito l’ex Velino. La Gregoraci ha ribadito più volte, per poi ritrattare e riaffermare con estrema disinvoltura, che non vuole creare una love story nel Gf anche per rispetto del figlio Nathan Falco. Proprio a proposito del figlio, la Gregoraci si è sfogata con Stefania Orlando, parlando della difficoltà di lasciarlo da solo così a lungo.

Per me è stato difficile, per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la scuola - ha raccontato Elisabetta - L’anno scorso mi hanno offerto un lavoro all’estero. In soli 20 giorni avremmo registrato tutto, era un programma televisivo, ma la data coincideva col suo break e non l’ho fatto. C’è mia sorella ma ha i suoi bambini, la sua vita, poi ho la tata che è la stessa da 10 anni e c’è Flavio. I bambini di mia sorella hanno 7 anni e 4, quindi sono piccoli.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci disperata per il figlio Nathan Falco

Quando gli ho detto del Grande Fratello… mi viene da piangere. Mi ha detto, ‘Ma quanti giorni stai, mamma?’. Gli ho detto ‘non lo so’. È forte, è un bambino molto indipendente, non è un mammone. Però ti giuro l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua ho avuto un ripensamento, ho pensato di non venire più. ‘Non andare via, mamma’ questo mi ha detto. Perché non è un bambino che dimostra, lui si tiene tutto dentro. Mi ha abbracciato e mi detto ‘Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti’. Lì sono proprio morta”, ha ammesso la Gregoraci con la voce rotta dal pianto.

Elisabetta è ufficialmente in Nomination e questa sera potrebbe lasciare definitivamente la Casa. Sarà lei l’eliminata della Puntata? Mentre il Codacons chiede la chiusura immediata del reality, la Gregoraci rischia la squlifica per un gesto contro il regolamento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip