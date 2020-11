Grande Fratello Vip: "Elisabetta Gregoraci idealizzata da tutti", la rivolta della stanza arancione

Gossip TV

"È incredibile come di là pendano completamente dalle labbra di Elisabetta" la chiacchierata di Stefania, Giacomo, Giulia e Maria Teresa nella camera arancione. Tutti d'accordo, Elisabetta idealizzata.

Nella uggiosa domenica di ieri, nella Casa del Gf Vip, si è parlato molto di Elisabetta Gregoraci, coinvolta in diversi argomenti e al centro delle dinamiche di alcuni inquilini che hanno parlato quasi tutto il giorno di lei. Alcuni complimenti della showgirl calabrese a Zelletta, hanno acceso diverbi e nervosismi da parte di Enock, ma soprattutto da parte di Pierpaolo. Il modello lucano ha mal digerito i complimenti ad Andrea perché la Gregoraci a lui ne riserva decisamente pochi, anzi ha spesso dichiarato di ritenerlo poco maturo. Tutti e quattro si sono ritrovati in camera a parlare e, l'ex moglie di Briatore, ci ha tenuto a precisare che nutrire stima verso l'ex tronista non vuol dire non averne per gli altri. Più tardi c'è stato poi anche un lungo confronto tra lei e Pierpaolo in sauna. I due si sono chiariti su alcuni punti ma sembra chiaro ormai che il rapporto non è più quello di prima. C'è poi l'ombra del ritiro della Gregoraci che ha frenato ogni entusiasmo di Pierpaolo, consapevole che sono gli ultimi giorni in Casa con lei.

Gf Vip, Giacomo Urtis: "Elisabetta Gregoraci è stata idealizzata"

In ormai tarda notte, dopo l'acceso battibecco nato nella camera blu, nella stanza arancione Giulia, Stefania e Selvaggia sono rimaste sveglie per commentare quanto accaduto. Le tre concorrenti sono stupite di come Enock, Andrea e Pierpaolo siano sempre preoccupati dell'opinione di Elisabetta così Stefania, rivolgendosi a Maria Teresa, ha detto: "È incredibile come di là pendano completamente dalle labbra di Elisabetta, dovremmo tutte prendere esempio”.

Maria Teresa allora, sedendosi anche lei nel letto con le coinquiline, ha speso alcune parole in favore della showgirl: "Sicuramente è una ragazza di carisma, le viene naturale, ma se avessero dormito qua dentro sarebbe stato diverso". A queste parole, è intervenuta ironicamente Selvaggia: "Ma quale carisma, allora io sono Penelope Cruz!" mostrandosi subito in disaccordo.

Successivamente alla conversazione si è aggiunto anche anche Giacomo Urtis che, sottolineando l'importante passato artistico e privato di Elisabetta: "È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei" ed alludendo ad alcune confidenze sentite da Andrea aggiunge: "Le ha chiesto di fare da madrina al figlio, quando ancora un figlio non c'è, una Gregoraci fuori fa sempre comodo" e prontamente Selvaggia ha ribattuto: "Certo non lo chiede a una qualunque".

Tutti sembrano concordare con l'affermazione di Urtis. Anche la Orlando ha condiviso le parole di Giacomo e ha aggiunto: "Li capisco, la Gregoraci è un nome, probabilmente è la più famosa qui dentro e una vera celebrity”.

