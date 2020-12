Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha chiesto al Gf di non parlare più di Flavio Briatore

Gossip TV

La showgirl calabrese ammette di avere paura di azioni legali da parte dell'ex marito.

Nella giornata di ieri nella Casa del Gf Vip, si sono cercati di calmare gli animi prima della puntata di questa sera, e Giulia Salemi ha voluto chiarire le recenti questioni avute con Elisabetta Gregoraci. La discussione tra la showgirl calabrese e l'influencer italo-persiana, aveva coinvolto anche l'ex marito della Gregoraci, Stefano Briatore durante un soggiorno in vacanza in Sardegna, in noto locale in cui era presente anche la Salemi. Ma stando a quanto hanno riferito entrambe ci sarebbe anche una terza persona coinvolta, che la Gregoraci ha specificato di non voler coinvolgere assolutamente.

“C’è una terza persona che non voglio mettere in mezzo perché non è giusto. Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?”, ha dichiarato Elisabetta che sembra consapevole che Briatore non sia affatto contento di essere stato più volte nominato nella Casa.

"Sono andata in confessionale e ho detto che di questa cosa non voglio parlare. Abbiamo già fatto una puntata, ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo. E mi hanno rispettata", ha riferito la showgirl alla Salemi uscita dal confessionale.

Secondo quanto riferito dal settimanale 'Tv Nuovo', l'ex marito di Elisabetta sarebbe infatti "nero dalla rabbia":

"Flavio Briatore a quanto pare - si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti - non avrebbe gradito il comportamento della mamma di suo figlio all'interno della casa più spiata d'Italia. Addirittura il ricco manager sarebbe 'nero dalla rabbia' nei confronti della showgirl per le voci esplose sui giornali e sul web con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini e sarebbe pronto a rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio. Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex moglie.”

