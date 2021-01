Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci grande assente nella puntata di stasera, ecco perché

Gossip TV

Elisabetta rivela di non partecipare alla nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera su Canale 5.

Stasera, lunedì 4 gennaio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Grande assente della serata sarà Elisabetta Gregoraci, che è volata a Dubai da suo figlio.

Elisabetta Gregoraci assente nella nuova puntata del Gf Vip, la confessione sui social

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Stando alle anticipazioni, Alfonso Signorini parlerà della passione scoppiata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Sarà finalmente nato un sentimento tra i due giovani concorrenti o tutto sarà destinato a scoppiare dopo la fine del programma? Il conduttore affronterà anche il tema riguardante Andrea Zelletta, che per tutta la settimana ha parlato del presunto tradimento della fidanzata Natalia Paragoni.

Tornando a Pretelli e alla Salemi, erano davvero in tanti ad attendere il confronto della neo coppia del Gf Vip con la Gregoraci. Il pubblico di Canale 5, però, dovrà attendere ancora qualche giorno visto che la showgirl calabrese stasera non sarà presente in studio. A darne l'annuncio è stata la diretta interessata che, attraverso un post sui social, ha confessato: "Non sarò in studio".

Il motivo? Elisabetta si trova attualmente a Dubai insieme al figlio Nathan. A causa degli accordi presi con il Grande Fratello Vip, l'ex di Briatore non ha potuto trascorrere il Capodanno insieme a suo figlio. Così, appena ne ha avuto l’occasione, la Gregoraci lo ha raggiunto.

