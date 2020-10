Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo Petrelli: "Ho scoperto che è fidanzato"

Gossip TV

Pierpaolo organizza uno scherzo al Grande Fratello Vip che provoca la gelosia in Elisabetta.

Al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli non smette di sperare in un avvicinamento tra lui ed Elisabetta Gregoraci. Purtroppo, però, i due di picche da parte dell'ex moglie di Flavio Briatore continuano ad arrivare: se da una parte, la showgirl calabrese continua a mandare dei "segnali" a qualcuno che sta fuori dalla Casa di Cinecittà, dall’altra alle tenerezze del modello risponde in maniera molto fredda.

Elisabetta gelosa di Pierpaolo, lo scherzo al Gf Vip

Pierpaolo, stanco del comportamento distaccato di Elisabetta, ha deciso di organizzare uno scherzo per farla ingelosire. Tutto è iniziato quando il modello si è avvicinato per un abbraccio e la reazione della donna non è stata delle più affettuose: "No, ma questa confidenza scusa? Ci stanno vedendo da casa e potresti far innervosire… […] ho dei corteggiatori. Tu sei speciale, ma magari ce ne sono altri. […] Ragazzi non è che se una entra al Grande Fratello Vip che fuori ha una frequentazione deve dire che è fidanzata".

Pretelli allora ha deciso di fare uno scherzo alla Gregoraci, facendole credere di avere anche lui una persona fuori che lo aspetta. Le parole dell'ex velino di Striscia la Notizia hanno spiazzato la showgirl e scatenato una sorta di reazione di gelosia in lei: "Stasera sto scoprendo che è fidanzato, che la pensa… quindi posso sentirmi meno in colpa quando mi arrivano gli aerei. Hai sempre detto che sei single. Adesso non si sta arrabbiando, anche se non c’è niente tra di noi? A casa mia si arrabbiano. Ma loro sono intelligenti e sanno… sarà gelosa di me, sicuro! Ricordiamo che non c’è mai stato niente tra di noi".

Pierpaolo ha poi chiesto alla showgirl se ci fosse rimasta male. "Perché dovrei essere arrabbiata? Non siamo fidanzati, non siamo neanche innamorati… stiamo facendo un percorso insieme. Ma ti manca? La facciamo venire? Ti manca o no?" ha prontamente replicato Elisabetta, mentre il ragazzo continuava a fare il vago con la complicità di Matilde Brandi che ha ironizzato con "Elisabetta dormirà solo con 50 gocce di sonnifero dopo questa notizia". Come reagirà la conduttrice di Battiti Live quando scoprirà che si è trattato di una semplice pantomima?

