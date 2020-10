Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci furiosa contro Adua Del Vesco: "Ragazzina, non farlo mai più"

Gossip TV

L'ex moglie di Flavio Briatore perde le staffe al Grande Fratello Vip e attacca la giovane attrice.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno organizzato uno scherzo a Francesco Oppini che non è per niente piaciuto alla showgirl Elisabetta Gregoraci, che si è scagliata duramente contro la giovane attrice.

Duro scontro tra Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco al Gf Vip

Elisabetta ha letteralmente perso le staffe contro Adua. Tutto è iniziato da uno scherzo ideato dalla giovane attrice e Dayane Mello a Francesco. Scendendo nel dettaglio, la Del Vesco ha fatto credere al ragazzo che la modella brasiliana avesse raccontato alle sue amiche di un bacio scambiato con lui al Grande Fratello Vip.

"Ma cosa sta dicendo? Ma è completamente fuori, non è vero assolutamente!" ha esclamato il figlio di Alba Parietti che ha voluto vederci meglio nella questione ed è andato a parlare con la diretta interessata, ovvero la Mello. La farsa non è durata a lungo visto che la modella brasiliana non è riuscita a reggere il gioco ed è scoppiata a ridere. Oppini, però, non l’ha presa per niente bene e non è riuscito a rilassarsi nemmeno quando ha scoperto che si trattava di uno scherzo organizzata dalle due ragazze.

Uno scherzo che non è per niente piaciuto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. A far notare il cattivo gusto di questo gesto ci ha pensato la Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore è intervenuta per riprendere duramente la Del Vesco: "Non fatelo mai più. Smettete di bisbigliarvi nell'orecchio come le ragazzine. Tu Adua hai già avuto problemi per i bisbigli. Basta". A fargli eco Tommaso Zorzi: "Non ha fatto ridere nessuno. Adua finge benissimo, fa paura".

