Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci fa un passo falso: Confessione shock a Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci fa un passo falso al Grande Fratello Vip, confessando a Giulia Salemi di avere un accordo con l'ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci nasconde qualcosa ma l’esperienza al Grande Fratello Vip non permette a nessuno di mantenere segreti tanto a lungo. Parlando con Giulia Salemi, la showgirl si lascia sfuggire qualcosa di troppo sull’accordo che ha con Flavio Briatore dopo la rottura definitiva.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci fa una confessione su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha intrecciato un rapporto particolare con Pierpaolo Pretelli, che lei considera un’amicizia speciale nonostante le critiche di alcuni gieffini, che l’accusano di trarre vantaggio da questa finta love story. Pierpaolo è piuttosto preso dalla Gregoraci e non ha nascosto di soffrire per i suoi repentini ripensamenti, sebbene non riesca a chiudere definitivamente con la presentatrice. Dopo l’ingresso di Elisabetta in Casa, si è parlato a lungo del suo matrimonio con Flavio Briatore, inizialmente poco convinto della partecipazione dell’ex moglie ad un reality show così totalizzante. Da diverse settimane, si vocifera che tra la Gregoraci e l’imprenditore ci sia un accordo che continui nonostante la separazione, ma la showgirl non si è mai sbilanciata troppo. Elisabetta, infatti, possiede la magistrale arte di soppesare le parole e così, anche quando i suoi messaggi in codice sono stati scoperti e Alfonso Signorini ha parlato di un flirt iniziato prima dell’avventura al Gf, la Gregoraci è calata nel silenzio e ha glissato l’argomento.

Elisabetta Gregoraci si sbilancia sull'accordo con Flavio Biatore al Gf Vip

Poche ore fa, tuttavia, parlando con Giulia Salemi, la gieffina ha commesso un passo falso e si è sbilanciata sul rapporto con Briatore. La Salemi, che dovrà affrontare Tommaso Zorzi e Dayane Mello in Casa, ha raccontato di aver conosciuto Nathan Falco in Sardegna e si è complimentata con Elisabetta per l’educazione e la maturità del figlio. Parlando del rapporto con Flavio, la Gregoraci ha raccontato di avere ancora un forte legame tanto da trascorrere insieme tutte le festività, anche per assicurare stabilità al figlio. Si passa poi a dettagli più profondi del rapporto con Briatore, postati da Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram. Quando la Salemi chiede se ci sono state discussioni circa i nuovi partner dopo la separazione, Elisabetta ammette: “Cambiano domanda. Sono tre anni, mi hai vista mai con qualcuno? Uno con cui sono stata due anni, ma è finita malissimo, quindi figurati! È abbastanza possessivo F.B. sono sua, per lui”. La confessione di Elisabetta sembra confermare l’ipotesi che tra lei e Briatore ci sia un contratto di riservatezza anche dopo la fine del matrimonio. Nella Puntata di stasera, Signorini potrebbe approfondire l’argomento e svelare finalmente tutta la verità.

