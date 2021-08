Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic su Katia Ricciarelli: "Sarà una delle protagoniste assolute"

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic commentano la partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare la partecipazione della cantante lirica al reality show di Alfonso Signorini ci hanno pensato due ex gieffine, Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic.

Katia Ricciarelli al Gf Vip 6, le parole di Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic

Solo poche ore fa, Katia Ricciarelli, tramite Chi, ha ufficializzato la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare sua la presenza nel cast ci hanno pensato Elisabetta Gregoraci e Rita Rusic. "È un nome molto forte. Sarà una delle protagoniste assolute e ci riserverà sorprese. Perché ha un temperamento importante. Sulla sua scelta, penso che conti, come nel mio caso, la conduzione di Alfonso Signorini, che sa approfondire i risvolti umani dei concorrenti" ha dichiarato l'ex di Flavio Briatore al settimanale diretto da Signorini.

Un pensiero condiviso anche dalla Rusic: "Katia Ricciarelli è una star, una grande protagonista della lirica e una donna che sa mettersi in gioco e affrontare sempre nuove avventure. La ammiro molto perché ha curiosità e voglia di sfidare se stessa e le proprie capacità". Le due ex concorrenti del Gf Vip hanno voluto dare qualche consiglio alla Ricciarelli. "Le dico solo di godersi questa esperienza: sarà diversa da tutte quelle che ha fatto prima e la porterà nel cuore, nel bene e nel male. Quando io ho accettato, avevo tutto da perdere, perché ero già famosa. Ho sempre lavorato e vissuto in situazioni di agio, ma proprio per questo volevo che il pubblico mi conoscesse per come sono. E oggi la gente apprezza Elisabetta. Penso che anche per lei sarà lo stesso, perché è una donna famosissima ma non la conosciamo così bene" ha rivelato la Gregoraci.

A farle eco Rita: "Per lei non sarà facile stare nella Casa in armonia senza subire la gelosia degli altri concorrenti, che la percepiranno come la vera star del nuovo Gf Vip e, soprattutto, il nemico da battere. Ma Katia, con la sua simpatia, la sua esuberanza e personalità, saprà difendersi con le unghie e… con i suoi inarrivabili acuti!".

