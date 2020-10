Gossip TV

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli?: "No a serate sul divano mangiando la pizza nel cartone"

Il duro attacco dell'ex manager della showgirl: "La parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale"

L'ex manager di Elisabetta Gregoraci è tornato a parlare della showgirl calabrese attraverso le pagine del settimanale Nuovo. Dopo aver definito la concorrente del Grande Fratello Vip una vera e propria arrivista, Francesco Chiesa Soprani ha parlato dell'ex marito Flavio Briatore e della simpatia nata tra la Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli? "No a serate sul divano mangiando la pizza nel cartone" Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quel che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei sentimenti né in ambito professionale +- ha dichiarato Francesco Chiesa Soprani a Nuovo - Lei ha sbagliato anche solo a pronunciare il nome di Flavio perché lui è l'uomo che le ha cambiato la vita. Sapendo com'è nata la loro storia, io dubito che fosse amore. Quando lo ha incontrato, Elisabetta aveva un altro obiettivo: voleva sentirsi importante e diventare la moglie di un uomo come lui, che le apriva qualsiasi porta e davanti al quale tutti si inginocchiavano, sia i potenti sia i personaggi dello spettacolo. Elisabetta vive per questo, è sempre stato il suo sogno. Sulla simpatia nata tra la Gregoraci e l'ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, l'ex manager afferma con certezza che il giovane non potrebbe mai far breccia nel cuore dell'ex moglie di Briatore: Non la vedo a passare le sue serate sul divano con lui guardando le partite in tv e mangiando la pizza nel cartone [...] un ragazzo che mai frequenterebbe al di fuori del reality. Anche perché dovrebbe essere lei a mantenere lui. Ed Elisabetta non è mai stata una donna generosa.

