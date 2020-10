Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci ci ripensa e torna, in Lacrime, da Pierpaolo Pretelli

Gossip TV

Dopo lo scontro nella notte, Elisabetta Gregoraci torna da Pierpaolo Pretelli e scoppia in lacrime. Cosa succede tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip?

Momento di sconforto per Elisabetta Gregoraci. Dopo la dura discussione con Pierpaolo Pretelli dopo la Puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl ha un crollo emotivo e cerca rassicurazione tra le braccia dell’ex Velino dopo un chiarimento.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci torna da Pierpoalo Pretelli

Le rivelazioni sul presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci e sui segnali che la showgirl invia costantemente all’uomo che l’attende fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, hanno fatto scoppiare Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino ha affrontato la Gregoraci e ne è nata una dura discussione, durante la quale la showgirl ha confermato di essere impegnata ma di non volersi esporre pubblicamente, per non rivivere l’attenzione mediatica che l’ha coinvolta durante la relazione con Flavio Briatore, che ha sempre mal sopportato. Pierpaolo è scoppiato in lacrime dopo la discussione con Elisabetta, e i due hanno trascorso la notte in tensione.

Lacrime e scuse tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF VIP

Poco fa, la Gregoraci è tornata sui suoi passi e ha cercato confronto nelle braccia del gieffino, confessando di non poter parlare di questo per motivi che non può spiegare. Una confessione che ha instillato ancora più dubbi nel pubblico, ma sembra aver convinto il Pretelli. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, vedendo Elisabetta scoppiare in lacrime, l’ha stretta tra le sue braccia e ha accettato le condizioni poste dall’inquilina. Nel frattempo, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno commentato l’accaduto, e sperano che Pierpaolo esca da questa ambiguità per non vivere il GF VIP all’ombra dell’ex di Briatore e, soprattutto, non rimanere scottato. Tommaso ha parlato anche con la Gregoraci, consigliandole di allentare il rapporto per non ferire il gieffino, che sta fraintendendo i suoi sentimenti. Sebbene Elisabetta continui a sostenere di non voler creare una storia all'interno della Casa, è palese che l'attrazione per Pierpaolo è molto forte e che un sentimento sta per nascere, anche se viene continuamente soffocato. Cosa accadrà alla coppia nelle prossime settimane?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip