Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: Biografia, Vita Privata e Curiosità sull'ex moglie di Flavio Briatore

Tutto quello che non sapete sulla showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoracci è una nota showgirl, ex modella e conduttrice televisiva. A settembre 2020 sarà una concorrente ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Biografia e Vita privata di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta nasce a Soverato l’8 febbraio 1980. Molto legata alla sua famiglia, è stata profondamente segnata dalla perdita prematura della madre Melina. Giovanissima inizia la carriera di modella, vincendo il titolo di Miss Calabria e arrivando alle finali di Miss Italia dove conquista il titolo di Miss sorriso. Da lì inizia a sfilare per Armani e Dolce e Gabbana. Nel 1998 consegue il diploma di ragioneria, poi si trasferisce a Roma dove si diploma allo Ials in Danza Moderna. Si avvicina al mondo della televisione con Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile e Made in Sud che presenta dal 2012 al 2017. Nell’estate del 2006 la Gregoracci balza agli onori della cronaca italiana e internazionale per la sua relazione con Flavio Briatore. I due si sposano il 14 giugno 2008 e il 18 marzo 2010 nasce il loro figlio Nathan Falco Briatore. Una storia d'amore che, però, finisce nel 2017 con una separazione consensuale. Si avvicina al mondo della televisione con Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile e Made in Sud che presenta dal 2012 al 2017.

La carriera di Elisabetta Gregoraci: da Made in sud al Gf Vip

La sua carriera televisiva inizia con la partecipazione a Ciao DArwin nella puntata Veline contro Intellettuali, fa anche da valletta a Pupo nel programma Il Malloppo e inizia la sua partecipazione al cinema in film come Il cielo in una stanza dei fratelli Vanzina e C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. In tv compare nella serie tv Il Mammo e Un medico in famiglia. Ha il suo primo primo incarico di conduttrice in Sognando Hollywood. Qui conosce Flavio Briatore. Nel 2005/2006 conduce l’approdonfimento Sipario del Tg4 e le previsioni del tempo. Nello stesso anno viene allontanata dalla Rai per essere stata coinvolta nello scandalo Vallettopoli. Tuttavia, grazie a Paola Perego torna nella stagione 2006 – 2007 tra i conduttori di Buona Domenica su Canale 5. Dal 2012 è al timone di Made in sud con Gigi e Ross e Fatima Totta. Attualmente è alla conduzione di Battiti Live. Elisabetta è la prima concorrente ufficiale annunciata dalla produzione della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ecco alcune curiosità su Elisabetta Gregoraci: ha numerosi tatuaggi, è molto attiva e seguita sui social. Il suo profilo Instagram conta circa 1,2 milioni di follower.