Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci apre il suo cuore a Pierpaolo Pretelli: "È stato bello e importante" (VIDEO)

Gossip TV

Ultime confessioni tra i due Vip al Grande Fratello Vip prima dell'addio di Elisabetta.

Prima di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha trascorso alcune ore nel Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Nonostante la forte complicità e attrazione che la showgirl calabrese ha sempre cercato di controllare , il loro rapporto è cambiato anche se resta un grande affetto e dei bellissimi ricordi.

La confessione di Elisabetta Gregoraci prima di lasciare il Gf Vip

"Non è facile, io mi sono molto affezionata a voi" ha esordito Elisabetta parlando della sua decisione di lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip "È molto più difficile andarsene che rimanere". "Tu il tuo percorso lo hai finito" ha replicato Pierpaolo che, malgrado il dispiacere, le ha confessato di comprendere bene le sue motivazioni e la difficoltà di lasciare suo figlio per così tanto tempo.

La Gregoraci è tornata a parlare poi del loro bellissimo rapporto nato già dai primi giorni nella Casa di Cinecittà. "Pensare che non sapevo neanche chi fossi" ha scherzato l'ex di Flavio Briatore che ha poi aggiunto "Quante cose abbiamo fatto. Se pensi a tutte le cose fatte ti rendi conto quanto tempo sei stato qui dentro. Sono proprio contenta. Sono stata forte, non me lo aspettavo. [...] È stato bello. Ho detto ad Alfonso che mi sento più forte dopo questa esperienza. Mi ha fortificato. Ci sono state giornate proprio nere, ma altre belle ed emozionanti".

Leggi anche Ariadna Romero rompe il silenzio sull'ex Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

"Devo dire che è stato importante sia per me che per te" ha continuato Elisabetta ricordando tutti i bellissimi momenti vissuti nella Casa del Gf Vip insieme a Pierpaolo "Questo rapporto è bello così, anche se poi non è nata una storia d'amore. Però è così bello, ci vogliamo così bene, abbiamo condiviso un sacco di momenti belli".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.