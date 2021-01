Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci affronta Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Non parlate più di me" (VIDEO)

Gossip TV

Elisabetta torna nella Casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con la neo coppia.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 11 gennaio 2021, abbiamo assistito al ritorno di Elisabetta Gregoraci. L'ex gieffina è tornata nella famosa Casa di Cinecittà per un faccia a faccia con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che continuano spesso e volentieri a parlare di lei.

Confronto al Gf Vip tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Alfonso Signorini ha deciso di mandare Elisabetta nel Cucurio per farla incontrare un'ultima volta con Pierpaolo. "Tra me e lui non c’è mai stata una storia. Però i fan miei e suoi non amano la nuova coppia perché stanno copiando per intero quello che ha fatto prima con me. A casa se ne sono accorti. E’ come quando dici alla tua compagna di classe copia, ma cambia qualcosa, loro invece fanno tutto uguale. Se tornassi dentro? Invece dei paletti, alzerei la muraglia cinese" ha affermato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Signorini ha poi esortato Pretelli a raggiungere la Gregoraci, che lo ha rassicurato di non essere andata nei salotti tv a parlar male di lui: "Se tu sei felice, siamo tutti felici". Dopo aver incontrato Pierpaolo, Elisabetta si è ritrovata faccia a faccia con la Salemi: "Sono uscita da un mese e parli tanto di me all’interno della casa, è come se fossi ancora dentro. Mi tiri spesso in ballo, sai come funziona il GF, ogni tua parola è amplificata fuori. Hai tirato fuori una serie di cose sul mio conto, hai parlato della mia vita privata. Goditi la tua cosa al 100%, ma non lanciare frecciatine". Giulia ha provato a difendersi dalle accuse , ma Elisabetta ha sbottato: "C'è una lista lunghissima. Marcello, il mio avvocato, ha la lista". "Marcello è anche il mio avvocato. Mi hai diffidato? Se ho detto qualcosa sulla tua vita privata chiedo scusa" ha replicato l'influencer.

Leggi anche Dayane Mello fa Scandalo e finisce sulle Reti brasiliane

Ma non è finita qui. Signorini ha concluso il confronto tirando in ballo la gigantografia del bacio. "Sta creando tante dinamiche, se me lo dai, lo porto alla tua famiglia" ha domandato Elisabetta a Pierpaolo sctenando la reazione dell'opinionista Antonella Elia: "Ma cosa dici?! Il quadro alla famiglia di lui? Ma cosa fa? Lo incornicia? Ci mettono il lumino sotto? Lo venerano Lo onorano? Ma questa sta fuori…".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.