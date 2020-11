Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci abbandona il reality per colpa di Paolo Brosio?: "Io me ne vado!"

Gossip TV

Brosio svela il prolungamento del Grande Fratello Vip provocando la reazione della Gregoraci.

Guai in vista per Paolo Brosio. Dopo aver bestemmiato, il giornalista ha anche rivelato ai concorrenti che, quest'anno, il Grande Fratello Vip si protrarrà fino al prossimo febbraio 2021. Comunicazione che spettava alla produzione del reality show di Alfonso Signorini e che ha provocato la reazione furiosa di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci abbandona il Gf Vip per colpa di Paolo Brosio, ecco cosa è successo

Da quanto è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Brosio sta collezionando uno scivolone dietro l'altro. Il giornalista, infatti, non solo ha bestemmiato, ripetendo più di una volta la stessa imprecazione che ha portato alla squalifica di Denis Dosio, ma ha anche rivelato ai concorrenti che il programma di Canale 5 non è destinato a concludersi i primi di dicembre come inizialmente previsto.

Come già accennato da Signorini, il Gf Vip non finirà a dicembre ma andrà in onda fino a febbraio 2021. Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, nelle prossime settimane entreranno nella Casa di Cinecittà nuovi concorrenti. La rivelazione di Brosio, però, ha sconvolto tutti i concorrenti. Molti di loro sono ormai stanchi e non riescono più a tollerare la mancanza delle persone che amano. A manifestare con più veemenza il suo dissenso, è stata Elisabetta. "Io me ne vado prima, Natale lo devo passare con mio figlio. Io sono mamma, ho un figlio, devo tornare a casa" ha dichiarato la showgirl calabrese minacciando di lasciare il programma. Insomma, l'ex moglie di Flavio Briatore non ha alcuna intenzione di trascorrere le feste natalizie lontano dal suo bambino.

Ma non è finita qua. Nonostante le varie raccomandazioni, Paolo ha parlato anche della sua esperienza vissuta in prima persona con il Coronavirus facendo notare che ora basta la negatività di un tampone per considerarsi guariti. "In questa storia dei tamponi c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili" ha dichiarato il giornalista che è stato subito richiamato dagli autori in confessionale. Signorini deciderà di prendere provvedimenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, lunedì 2 novembre 2020, in prima serata su Canale 5.

