Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a Selvaggia Roma: "Te lo meritavi dopo tutto quello che mi hai detto" (VIDEO)

Nuovo faccia a faccia tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci si sono rese protagoniste di diversi scontri davvero accesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Oggi, però, la situazione pare essere cambiata visto che le due concorrenti sembrano aver imparato a sopportarsi e a convivere sotto lo stesso tetto.

Elisabetta Gregoraci parla chiaro a Selvaggia Roma al Gf Vip

Selvaggia ed Elisabetta hanno deciso di andare avanti e trovare un punto d'incontro per convivere serenamente nella Casa del Grande Fratello Vip. A fare il primo passo è stata l'ex di Francesco Chiofalo che ha cercato un chiarimento con la showgirl calabrese e da quel momento tutto sembra andare per il meglio.

Nella giornata di ieri, la Gregoraci e la Roma si sono nuovamente confrontate. L'influencer romana, spinta dal desiderio di voler sempre essere sincera con l'ex moglie di Flavio Briatore, ha affermato: "Credevo che dopo esserci parlate, tu non mi avresti nominato". "Una Nomination te la meritavi dopo tutto quello che mi hai detto, non dirmi che non te l’aspettavi?" ha prontamente replicato Elisabetta.

"Sì, che me l’aspettavo, ma siccome avevamo parlato…" ha risposto Selvaggia che ha poi aggiunto "...ma non cambia niente tra noi, ci tenevo solo a dirtelo". Elisabetta, dopo aver ascoltato le parole dell'influencer romana, le ha risposto un secco "Hai fatto bene". Nascerà un'amicizia tra le due concorrenti del Gf Vip? Staremo a vedere.

