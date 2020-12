Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a Rosalinda Cannavò: "Dayane ha sempre detto cattiverie su di me, tu sei diversa"

Gossip TV

Dopo i vari fraintendimenti al Grande Fratello Vip, tra Elisabetta e Rosalinda torna il sereno.

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò. Dopo aver passato la giornata di ieri a insultarsi e attaccarsi, la giovane attrice e l'ex moglie di Flavio Briatore hanno deciso di parlare da sole e capire i motivi del loro allontanamento.

Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò fanno pace al Gf Vip

Elisabetta, stanca della situazione che si era venuta a creare nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di fare il primo passo e confrontarsi con Rosalinda. La showgirl calabrese ha provato a spiegare alla giovane attrice quali sono stati i motivi del suo comportamento: "Ti ho vista passare del tempo con tutti tranne che con me e ci sono rimasta male". "Ma io posso dire la stessa cosa, ieri sera ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai detto di no, questa mattina ti ho dato il buongiorno e non mi hai nemmeno salutato" ha prontamente replicato Adua Del Vesco.

E, proprio in quel momento, sia la Gregoraci che la Cannavò si sono rese conto che i loro dissapori sono stati innescati solo da un grande fraintendimento. "Ti voglio bene e mi dispiace sentirti parlare male di me in ogni angolo della Casa, perché io non l’ho mai fatto, se avevo qualcosa da dirti, ho sempre preferito parlati in faccia" ha affermato Elisabetta seguita da Rosalinda che ha cercato di difendersi e ribadire la sua posizione "Non ho parlato male di te, sono stata solo vicina a Giulia perché ho visto che stava male. [...] Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire".

Sentire nominare Dayane Mello, però, ha fatto nuovamente innervosire Elisabetta che ha sbottato: "Non mi parlare di Dayane perché dice sono cavolate, ha sempre detto cattiverie su di me, e so che tu sei un’altra persona". Rosalinda ha provato a replicare ma l'ex di Briatore si è avvicinata per abbracciarla smorzando i toni e mettendo così un punto al loro confronto.

