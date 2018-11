Grande Fratello Vip, eliminata Jane Alexander che rivede Elia Fongaro: i baci appassionati che hanno un sapore di show

Dopo 59 giorni di permanenza nella Casa, è terminato ieri il soggiorno nelle Casa di Jane Alexander nel corso della dodicesima puntata del Gf Vip. Un addio prevedibile quello della bella attrice italo-britannica, nata a Watford, che si è scontrata al televoto con il Vip più accreditato per la vittoria finale, il fascinoso e meditativo Walter Nudo.

Ben più complesso e forse meno riflessivo è il percorso di Jane, che ha pagato il prezzo anche di un pubblico che ama gli amori nati sotto i riflettori ma storce il naso davanti ai tradimenti. Colpevole o innocente, la Alexander ha intrapreso una relazione molto intima con Elia Fongaro ma ben consapevole però di porre fine, in tal modo, al legame con Gianmarco Amicarelli, suo compagno da due anni.

Negli ultimi giorni trascorsi nella Casa, Jane ha persino affermato che alcuni aspetti del suo ex fidanzato le sarebbero mancati, già decisa, dunque, ancor prima di uscire, di chiudere la sua storia perché qualcosa è cambiato e ha il nome di un ragazzo, quello di Elia Fongaro, modello veneto dagli occhi di ghiaccio che forse mai avrebbe avuto modo di conoscere o di innamorarsene nel mondo reale mentre ciò è incredibilmente accaduto in un reality show.

C'era e c'è molta curiosità su come la neo coppia viverà questo legame lontano dalle telecamere ma qualcosa già non ha convinto i telespettatori nel corso della puntata di ieri. Jane raggiunge gli Studios di Cinecittà per ripercorrere con Ilary e Alfonso la sua avventura, giunta ormai al termine. C'è una sedia vuota, quella di Elia il cui ingresso è previsto poco dopo. Si alza il sipario e il modello veneto raggiunge Jane la quale corre ad abbracciarlo. L'ex velino la bacia appassionatamente, senza riserve e senza timori, ammicca alla lucina rossa e non convince il pubblico. Un bacio che ha il sapore di un piacevole (o spiacevole) intrattenimento più che frutto di una vera passione.

Scopri tutte le news sul Grande Fratello