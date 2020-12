Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo sbugiarda Selvaggia Roma: "Lacrime false, è andata dal padre..."

Gossip TV

Dopo il racconto di Selvaggia al Grande Fratello Vip, la Michelazzo vuota il sacco e sbugiarda la concorrente.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha raccontato del burrascoso rapporto con il padre che l'ha spinta anche a tentare il suicidio. A smentire la versione della concorrente romana, però, sono arrivati il suo ex Francesco Chiofalo e la sua ex migliore amica Eliana Michelazzo.

Selvaggia Roma ha tentato il suicidio? Eliana Michelazzo sbugiarda la concorrente del Gf Vip

Le forti dichiarazioni di Selvaggia riguardo il mancato rapporto con suo padre hanno emozionato e colpito tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip, compreso Alfonso Signorini. La concorrente ha deciso di aprire il suo cuore rivelando di essere arrivata addirittura sull’orlo del suicidio per i suoi problemi familiari. Una versione che è stata prontamente smentita da Eliana.

L'ex agente di Pamela Prati, infatti, ha deciso di smascherare la Roma. Tramite una storia Instagram, la Michelazzo ha dichiarato: "Almeno tu un padre lo tieni! Anzi, neanche due anni fa sei andata da lui in Tunisia! Lacrime false… mi dispiace ma io non ci sto a questa falsità!". Non solo. Anche Chiofalo ha deciso di intervenire e smentire la versione della sua ex: "Sono rimasto stupito perché non è assolutamente vero. Io il padre lo conosco, c’ho mangiato molte volte insieme, con lei, con la madre. Non mi risulta proprio questo abbandono. La loro è stata una normalissima separazione".

Leggi anche Selvaggia Roma affronta Rosalinda Cannavò

"Quando stava con me il padre lo sentiva spessissimo e io lui lo ricordo come una persona piuttosto premurosa. [...] Questa è una cosa palesemente inventata. Quando stava con me, lei è addirittura andata andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti che non vedeva da tanto. […] Non è vero che lei non vede il padre da quando aveva 15 anni, è una ca***ta mostruosa, infatti io pensavo fosse ubriaca quando lo ha detto. […] Quindi decade pure la cosa del suicidio. A me una cosa del genere non l’ha mai raccontata. [...] Capisco che debba trovare un modo per far parlare si sé all’interno del programma e per portare anche il pubblico dalla sua parte, ma è veramente brutto, non si strumentalizza una cosa del genere falsa!" ha aggiunto Francesco. Signorini deciderà di mostrare queste dichiarazioni a Selvaggia? Come reagirà la concorrente del Gf Vip?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.