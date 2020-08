Grande Fratello Vip, Elenoire Casalegno: "La storia con Vittorio Sgarbi? Non indelebile"

Gossip TV

La showgirl ligure intervistata da "Il Giornale".

Elenoire Casalegno, la showgirl 44enne, ex protagonista della prima edizione del Gf Vip, ha rilasciato un intervista a Il Giornale, ripercorrendo alcune tappe della sua vita lavorativa e sentimentale.

Gf Vip, Elenoire Casalegno: "Vittorio Sgarbi? Non ha lasciato un segno indelebile"

Elenoire ha concluso la stagione di "Vite da Copertina", il rotocalco in onda su TV8 condotto con Giovanni Ciacci, che a partire dalla prossima edizione passerà nelle mani di Rosanna Cancellieri. Proprio al proposito del cambio al timone, Elenoire non nascosto "una punta di amarezza", anche se si è dichiarata soddisfatta della sua ultima avventura televisiva. Proprio il piccolo schermo ha visto l'esordio della showgirl quando era ancora una minorenne. "Erano anni leggeri, spensierati, mica come oggi che serve una scatola di pastiglie di Maalox sempre sul comodino", ha spiegato rapportandosi alla tv odierna, parlando poi di due mostri sacri della televisione italiana con i quali ha avuto la fortuna di lavorare: Raimondo Vianello e Pippo Baudo. "Raimondo Vianello, unico, con quell'ironia a tratti macabra, che non tutti riuscivano a digerire" e su Baudo "un femminista della tv. I grandi uomini si riconoscono anche da questo", ha poi sottolineato.

Sulla sua sempre chiacchierata vita privata, la Casalegno è tornata a parlare di un noto flirt, quello avuto con il popolare critico d'arte Vittorio Sgarbi. "A quell’età molte donne subiscono il fascino dell’uomo più adulto", ha dichiarato. Una storia con un uomo molto affascinante ma che non ha lasciato "un segno indelebile" nella conduttrice. Relazione con quella avuta con Sgarbi molto diversa da quella con Ringo con cui fu davvero amore: "Una storia per me davvero significativa con lui, con cui infatti ho fatto una figlia”.

La 44enne ligure ha infine parlato della sua attuale storia d'amore con Andrea, "un commercialista che cucina da Dio" con il quale ad oggi è inseparabile grazie alla capacità di "averla presa per mano".