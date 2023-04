Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi nel mirino di un ex concorrente: "Ha diviso la Casa"

Gossip TV

Charlie Gnocchi commenta la vittoria di Nikita Pelizon al Gf Vip e critica Edoardo Tavassi.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da poco, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Intervistato da TvperTutti, Charlie Gnocchi ha commentato la vittoria di Nikita Pelizon e criticato il comportamento assunto da alcuni concorrenti della settima edizione nella Casa.

Charlie Gnocchi critica Edoardo Tavassi dopo il Gf Vip

Charlie Gnocchi ha rilasciato una nuova intervista TvperTutti in cui ha commentato la vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Non solo. Lo speaker radiofonico ha colto l'occasione anche per dire la sua sulle coppie nate nella Casa e sui rapporti con gli altri concorrenti della settima edizione:

Sono molto contento per l’amica Nikita che mi ha sempre voluto bene ed io ho sempre preso la sua parte. Antonella Fiordelisi è stata pazzesca, Patrizia Rossetti e Luca Salatino due fenomeni. I Donnalisi sono “due pazzi”, faccio il tifo per loro. Anche per Dani e Oriana, ma di meno. Con Antonino Spinalbese e Daniele c’era un bel rapporto all’inizio, poi è successo qualcosa…

Tra i suoi ex compagni di gioco, Charlie ha rivelato di essere rimasto deluso da Attilio Romita e criticato il comportamento assunto da Edoardo Tavassi nella Casa del Gf Vip:

Attilio era il collega ideale per cultura e stile, poi ci siamo persi… non mi ha capito [...] Tavassi è stato molto bravo e furbo. Ha preso il mio posto come animatore non senza qualche piccolo sotterfugio. Purtroppo siamo due cose molto diverse… io ho sempre cercato di includere e fare gruppo, lui ha diviso la casa in fazioni. Tuttavia, ammetto la sua pazzia e la sua forza!

