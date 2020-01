Grande Fratello Vip, ecco qual è il gesto che ha ferito Barbara, la fidanzata di Licia Nunez

Gossip TV

Da giorni l'attrice pugliese si interroga su quale possa essere il gesto che è stato rinfacciato dalla compagna. Ecco la verità

Durante la diretta del sesto appuntamento con il Gf Vip, Licia Nunez ha letto un post pubblicato su Instagram da parte della sua fidanzata, l'imprenditrice romana Barbara Eboli.

"Da quando sei entrata al Gf, non è mai stato facile capire i tuoi racconti, ci ho provato con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l'hai fatto. Soprattutto raccontando un gesto che credevo fosse solo nostro. Sei andata oltre, ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso", queste le parole di Barbara che Licia ha letto con grande stupore. Nei giorni successivi, l'attrice pugliese, ha manifestavo più volte il suo malessere per la situazione e la voglia di poter avere un confronto dal vivo con la compagna. La Nunez si è domandata più volte quale potesse essere il famoso gesto a cui ha fatto riferimento Barbara, ma non è riuscita a darsi nessuna risposta. Anche le sue compagne d'avventura, tra cui Paola Di Benedetto e Antonella Elia hanno sostenuto e confortato Licia, affermando che durante la sua permanenza nella Casa, non le ha mai mancato di rispetto in nessun modo.

Gf Vip: ecco qual è il gesto che ha ferito Barbara, la fidanzata di Licia Nunez

A dare la risposta questa volta, ci ha pensato il sempre attento e numeroso popolo del web. Il gesto in questione, secondo i telespettatori del reality sarebbe quello di baciare l'anello che porta al dito, regalo di Barbara e il cui bacio sarebbe un simbolo dell'amore che prova per lei. Ciò che invece evidentemente Barbara non sapeva, è che tale gesto Licia lo avrebbe fatto anche in passato quando era fidanzata con Imma. A dirlo è stata proprio lei durante uno dei ripetuti momenti in cui la barese ha parlato della Battaglia.

