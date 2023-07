Grande Fratello Vip, ecco il nome della sostituta di Orietta Berti nel ruolo di opinionista, pioggia di proteste

Gossip TV

Sarebbe un'iconica cantante ed ex gieffina a sostituire Orietta Berti nel ruolo di opinionista per la prossima edizione del Gf Vip.

Gf Vip, Katia Ricciarelli e Paola Barale potrebbero sostituire Orietta Berti e Sonia Bruganelli

Di chi si tratta? Di Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, che ha partecipato al programma nell’edizione numero sei in qualità di concorrente sarebbe pronta a sostituire la Berti.

"VOICE TURN OVER! CAPITOLO OPINIONISTI GRANDE FRATELLO MIX FUORI ORIETTA BERTI (DIREZIONE IO CANTO), IN POLE POSITION PER QUELLA POLTRONA UNA EX CONCORRENTE: KATIA RICCIARELLI! MA DAVVERO NON C'ERA DI MEGLIO? #ANTEPRIMATWITTER #GFVIP" si legge su Twitter e la notizia ha subito scatenato gli utenti, decisamente contrari all'arrivo della Ricciarelli che non ha catturato molte simpatie durante l'edizione del Gf Vip in cui ha partecipato nel 2022.

FUORI ORIETTA BERTI (DIREZIONE IO CANTO), IN POLE POSITION PER QUELLA POLTRONA UNA EX CONCORRENTE: KATIA RICCIARELLI! MA DAVVERO NON C'ERA DI MEGLIO? #ANTEPRIMATWITTER#GFVIP pic.twitter.com/jWisk04iMM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 2, 2023

Ma non è finita qui, secondo Alberto Dandolo, ad affiancare la cantante lirica potrebbe arrivare un'amatissima showgirl, pronta al debutto in questo ruolo: Paola Barale. Ecco cosa ha riportato Dandolo:

"Fuori Bruganelli-Berti. Secondo Giuseppe Candela al posto della cantante un'altra cantante: in pole position Katia Ricciarelli. E chi prenderà il posto della fu signora Bonolis? Ve lo dico? Circola con insistenza il nome di Paolina Barale. L'accordo non è chiuso ma gira che ti rigira......"

