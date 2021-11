Grande Fratello Vip, ecco i vip che abbonderanno il reality a dicembre

Gossip TV

Non tutti i concorrenti accetteranno il prolungamento del Gf Vip: ecco chi.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 13 settembre scorso, terminerà a metà marzo del 2022. I concorrenti non sono stati però ancora informati e da contratto sanno che l'edizione in corso terminerà tra poco meno di un mese, il 13 dicembre prossimo.

Gf Vip, cinque vip lasceranno il reality a dicembre

Stando alle indiscrezioni rilasciate dall'influencer Amedeo Venza e da alcuni dialoghi dei "Vipponi", si può escludere il prosieguo del reality per ben cinque concorrenti: Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Aldo Montano. I Vip in questione, per motivi personali e lavorativi, hanno già escluso di continuare l'avventura televisiva oltre la data prevista.

La Ricciarelli pare stia già portando via le sue cose dalle stanza privata, Bortuzzo ha ribadito ad Aldo Montano che lui non vede l’ora di uscire a dicembre, Montano vuole trascorre il Natale con la moglie e i figli, Francesca Cipriani vuole riabbracciare il fidanzato Alessandro e Gianmaria Antinolfi che ha degli impegni di lavoro a gennaio.

Per questo motivo e l'assenza di dinamiche, il reality sta correndo ai ripari e sono previsti ben dieci dieci nuovi ingressi. Nella puntata di questa sera, la ventunesima, entreranno già Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

