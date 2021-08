Grande Fratello Vip, ecco i nomi dei probabili concorrenti della nuova edizione

Gossip TV

Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Fra conferme, varie indiscrezioni e smentite, in questi giorni sono stati svelati i nomi dei possibili concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Il possibile cast del Gf Vip 6

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo ottobre 2021 in prima serata su Canale 5. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Come anticipato, il cast sarà composto inizialmente da circa 15 concorrenti, i restanti entreranno nella Casa nel corso delle puntate.

Come riportato da Biccy, il cast potrebbe essere composto dall'attore Alex Belli, il modello Andrea Casalino, Amedeo Goria, Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l'ex allievo di Amici Moreno, Nicola Pisu, Raz Degan e Tommaso Eletti della nona edizione di Temptation Island.

Per quanto riguarda invece il cast femminile potrebbero entrare nella Casa del Gf Vip Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, la figlia di Morgan ed Asia Argento, Anna Lou Castoldi, l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, Jo Squillo, Carmen Russo, l'influencer Soleil Sorge, Raffaella Fico, Francesca Cipriani e le sorelle principesse etiopi Jessica, Lulu e Charlie Selassie.

