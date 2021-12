Grande Fratello Vip, ecco chi sostituirà Sonia Bruganelli nella puntata del 3 gennaio

Gossip TV

Ex gieffina ed ex volto di Non è la Rai: scopriamo il nome di chi andrà affiancare Adriana Volpe nel 31esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Lunedì 3 gennaio 2022, andrà in onda il trentunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Come annunciato nei giorni scorsi, nella prima puntata del nuovo anno non ci sarà Sonia Bruganelli, opinionista insieme ad Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis, sarà infatti in vacanza a Dubai dove trascorrerà il Capodanno con tutta la famiglia. Il portale TvBlog ha annunciato chi andrà a sostituire la Bruganelli: sarà un'ex gieffina (protagonista della prima edizione Vip) ed ex noto volto dello storico programma di Gianni Boncompagni, Non è la Rai: si tratta della 49enne romana, Laura Freddi. Proprio la Freddi è stata anche un'ex fidanzata di Paolo Bonolis, attuale marito della Bruganelli.

"Come la prenderà Sonia Bruganellli questa "sostituzione volante" piuttosto orfinale operata da Alfonso Signorini? Tornerà nella puntata successiva facendo finta di nulla? Se la legherà al dito studiando una successiva vendetta? Oppure lascerà la trasmissione per sempre?" Si legge sul portale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Oltre all'"opinionista per un giorno", sono stati annunciati due nuovi ingressi: Kabir Bedi e Delia Duran, la moglie di Alex Belli, protagonista del triangolo con Soleil Sorge. Stando a quanto si legge sul web, la 33enne venezuelana, sarebbe già in quarantena per rispettare le normative Anti-Covid 19 e fare il suo ingresso nella puntata del 3 gennaio 2022.

