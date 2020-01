Grande Fratello Vip, ecco chi entrerà stasera nella seconda puntata

Gossip TV

Le anticipazioni della seconda puntata.

Oggi, venerdì 10 gennaio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del GF Vip 4. Il secondo gruppo di concorrenti dei diciannove ufficiali, varcherà stasera la porta rossa raggiungendo gli altri inquilini: Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Elisa De Panicis, Fernanda Lessa e Ivan Gonzalez sono pronti a raggiungere Licia Nunez, Paola Di Benedetto, Michele Cuccuzza, Pago, Rita Rusic, Adriana Volpe, Andrea Denver e Clizia Incorvaia. Nel tugurio,gli ex concorrenti storici Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese hanno invece fatto compagnia a Fabio Testi.

Nella puntata di questa sera, il pubblico da casa decreterà l' ingresso di Serena Enardu. Al termine del televoto in corso, vedremo se l'ex fidanzata di Pago potrà raggiungerlo soggiornando per una settimana nella Casa.

Gf Vip: ecco i sette concorrenti ufficiali che faranno il loro ingresso nella seconda puntata:

Andrea Montovoli

Nato a Porretta Terme (Bo), il 12 marzo del 1985. Inizia la sua carriera di attore in teatro ed è stato protagonista di diversi film al cinema e di serie tv. Tra i vari titoli: 'Quo vadis, baby', 'Scusa ma ti voglio sposare', 'Un matrimonio', 'Provaci ancora Prof.' In tv ha partecipato anche a Ballando con le stelle, 'L'Isola dei famosi' e 'Pechino Express'. I tabloid gli hanno già attribuito diversi flirt con donne famose, ma è attualmente single.

Antonio Zequila

Nato ad Atrani (Salerno), l'1 gennaio 1964. Fama da playboy e una lunga lista di fidanzate famose, deve al suo bell'aspetto gli inizi della carriera, prima di attore di fotoromanzi, poi al cinema e in alcune fiction. Ha partecipato alla terza edizione de 'L'Isola dei Famosi' durante la quale gli è stato affibbiato il soprannome "Er Mutanda" che, suo malgrado, gli ha dato grande popolarità insieme a una lite furiosa che è passata alla storia, con Adriano Pappalardo, durante 'Domenica In'. Oggi è molto richiesto come opinionista nei salotti tv, vive con i genitori ed è single.

Aristide Malnati

Nato a Milano, il 10 luglio del 1964, archeologo, egittologo e mummologo - da qui il soprannome "Mummy"- ha all'attivo 15 campagne di scavo in Egitto e la pubblicazione di 12 papiri greci. Al liceo è stato compagno di banco di Alfonso Signorini con il quale ha, ancora oggi, un'amicizia fraterna. Uomo colto e ironico, dopo decenni di studi ha optato per il giornalismo e poi per la televisione, sia come autore sia come opinionista. Nel 2016 ha partecipato a' L'Isola dei Famosi.'

Barbara Alberti

Nata a Umbertide (Pg), l'11 aprile del 1943. Giornalista, scrittrice, sceneggiatrice, conduttrice radiotelevisiva e opinionista. Barbara Alberti, con grande passione, coinvolgimento, entusiasmo, ironia e schiettezza, nel corso della sua vita ha sempre preso posizioni sui temi che le stavano a cuore: immagine femminile, diritti delle donne, politica, attualità, amore, cultura. Trentatré libri scritti, venti le sceneggiature (è stata anche candidata al David e al Nastro d'Argento) una rubrica di posta del cuore ormai trentennale. Corteggiatissima dai talk show, ha partecipato a un cooking show, Celebrity Masterchef e ha recentemente debuttato come attrice nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, "La dea Fortuna".

Carlotta Maggiorana

Nata a San Saverino Marche, il 3 gennaio del 1992. Miss Italia 2018, prima a conquistare e conservare la fascia della più bella d'Italia pur essendo sposata. Una Miss 26enne con al suo attivo anche un calendario sexy porta scompiglio e rivoluziona il mondo delle reginette fino ad allora giovanissime e acqua e sapone. Carlotta nasce come ballerina televisiva, successivamente arrivano ruoli da valletta e qualche piccola parte in alcuni film come "Tree of Life" con Brad Pitt e "Un fantastico via via" di Leonardo Pieraccioni.

Elisa De Panicis

Nata a Solaro (Mi), l'1 dicembre 1992. Modella e influencer con molti followers sui social network, dove pubblica foto sexy e provocanti da ogni parte del mondo. In Italia ha partecipato ad alcuni programmi tra cui 'Uomini e Donne' come corteggiatrice. Parte della sua carriera si è svolta anche in Spagna dove ha partecipato sia a 'Supervivientes', versione spagnola de 'L'Isola dei Famosi', sia come tronista a 'Mujeres y Hombres', la versione iberica di 'Uomini e Donne'. Nel 2016 il suo nome è stato al centro del gossip per un flirt con Cristiano Ronaldo.

Ivan Gonzalez

Nato a Jerez de la Frontera (Spagna), il 17 gennaio 1992. Modello e personaggio televisivo spagnolo (corteggiatore e tronista a 'Mujeres y Hombres' e concorrente a 'Supervivientes') , Ivan si è stato conoscere in Italia partecipando come tentatore a Tempation Island Vip nel 2018, dove ha stretto un bel legame con Valeria Marini e prendendo poi parte come tronista a Uomini e Donne.

Fernanda Lessa

Nata a Niteroi (Rio de Janeiro), il 15 aprile del 1977. Top model e dj brasiliana, muove i primi passi nella moda a 17 anni diventa ben presto nota a livello internazionale, rappresentando moltissimi brand. Nel primi anni 2000 conduce diversi programmi come 'Oltremoda', 'Le Iene', e partecipa alla quarta edizione de L'Isola dei Famosi. Recentemente ha confessato di aver attraversato un periodo difficile, in cui ha fatto uso di stupefacenti e alcol e di esserne uscita per amore del compagno e delle due figlie. Oggi è impegnata in tour mondiale con il suo Dj set show.

Il secondo appuntamento con il Gf Vip 4 condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5