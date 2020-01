Grande Fratello Vip: ecco chi è il figlio d'arte Paolo Ciavarro

Gossip TV

Conosciamo meglio il giovane concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, iniziata mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5, ci ha regalato già tanti colpi di scena. Tra i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini c'è anche Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Ecco chi è Paolo Ciavarro

Tra gli inquilini del Grande Fratello Vip spicca sicuramente la presenza di Paolo. Classe 1991, il bel ragazzo dagli occhi di ghiaccio è il figlio di due grandi artisti, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Sogna da sempre di lavorare nel mondo dello spettacolo e, nonostante sia spesso accompagnato dall'etichetto 'figlio di', si sta costruendo un suo curriculum di tutto rispetto. Paolo infatti, ha all'attivo già diverse esperienze televisive importanti. Dopo aver partecipato alla seconda stagione di Pechino Express in coppia con il suo papà, è approdato nel cast di Forum, con Barbara Palombelli, e lo scorso anno ha condotto con Marcello Sacchetta il daytime di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

"Sono Paolo Ciavarro, ho 28 anni, sono figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro quindi figlio d'arte. Sono cresciuto in una famiglia di separati, sarò per sempre grato a loro perchè non mi hanno mai usato per farsi le battaglie tra di loro, mi hanno sempre fatto crescere nella più totale serenità. Per me è un orgoglio essere figlio loro. Lavoro in televisione da 4/5 anni, ho lavorato a Forum e mi avete conosciuto anche ad Amici. Ho già partecipato a un reality Pechino Express. [...] Attualmente sono single. Sono molto esigente. Per colpirmi devi essere una brava ragazza sicuramente. Mica sono stato solo con delle sante, anzi ho preso anche delle belle botte. Io vado forte con le mamme e soprattutto con le nonne. Mi amano tutte. Con mia madre ho un ottimo rapporto, la amo tanto" ha dichiarato Paolo nella clip di presentazione.

