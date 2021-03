Grande Fratello Vip, è ufficiale: Giulia Salemi conduce un programma tutto suo targato Mediaset

Gossip TV

Giulia Salemi annuncia la conduzione del suo nuovo programma 'Salotto Salemi', su Mediaset Play.

Grande novità per Giulia Salemi, reduce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer italo-persiana ha annunciato su Instagram il debutto ufficiale del suo nuovo programma, Salotto Salemi, che andrà in onda a partire dal 16 aprile su Mediaset Play. Immediata la reazione di Pierpaolo Pretelli e di tanti volti del reality show di Canale5, che si sono congratulati con Giulia per questo importante traguardo. Ma di cosa parla il programma e come funzionerà questo nuovo format?

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi al timone di un nuovo programma Mediaset

Giulia Salemi ha fatto un percorso a dir poco intenso nella Casa del Grande Fratello Vip, entrando single e alla ricerca di risposte su alcuni rapporti d’amicizia come quello con Tommaso Zorzi, e uscendo felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. La coppia, subissata dalle critiche dei fan dei Gregorelli ma anche tanto amata dal popolo dei social, continua a vivere questa storia d’amore a distanza, approfittando di ogni momento libero per ricongiungersi e stare insieme. Al momento, infatti, la famiglia di Pierpaolo non ha accettato la relazione, e l’ex gieffino preferisce procedere per gradi anche per tutelare il figlio Leonardo.

Nel frattempo, Giulia sta crescendo molto a livello professionale e si rende protagonista di diversi progetti, alcuni dei quali fanno discutere come il lancio della linea di bikini, simili a quelli di un sito cinese. Insomma, tra un’accusa di plagio e l’altra, la Salemi risplende di luce propria in questo periodo della sua vita e, a coronare il suo sogno professionale, è arrivata una proposta unica da parte di Mediaset. A rivelare la novità è stata Giulia, che su Instagram ha scritto:

“Giulia Salemi conduce SALOTTO SALEMI, il format nato su Instagram in onda dal 16 Aprile su Mediaset Play. Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato. “Salotto Salemi” ha una nuova identità ed una vera e propria veste scenografica totalmente Pink. Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “Salemi”. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no filter” dei nostri pensieri. Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Si”.

Il format è nato durante il lockdown e ora Giulia è pronta a portarlo ad un nuovo livello, con alcune ospiti molto speciali. Dayane Mello, Paola Di Benedetto, Gaia Zorzi, Veronica Ferraro, Martina Hamdy e Arianna Cirrincione saranno le ospiti dell’influencer che, tra un colpo di eye-liner e l’altro, cercherà di conoscere meglio le loro vite private.

