Grande Fratello Vip: è ufficiale, confermata la squalifica di Filippo Nardi

Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale: le anticipazioni della puntata prevedono un serio provvedimento contro un concorrente.

Confermata la squalifica per Filippo Nardi. Mediaset ha appena diffuso le anticipazioni del ventisettesimo appuntamento con il Gf Vip in onda questa sera, venerdì 18 dicembre in diretta su Canale 5. Si legge che sarà preso un serio provvedimento contro un concorrente. Nardi sarà squalificato per ripetute fresi sessiste e volgari molte delle quali rivolte a Maria Teresa Ruta. A tal proposito sono intervenuti, Gabriele Parpiglia, autore nel reality e la figlia della Ruta, nonché ex concorrente del Gf, Guenda Goria, condanno le parole del 51enne britannico.

Gf Vip, Tutte le frasi di Filippo Nardi

Ecco le frasi di Filippo Nardi per le quali sarà squalificato. La seconda squalifica per lui, dopo quella durante la seconda edizione del realtiy:

Maria Teresa mi fa pena, non so come faranno i figli, la vedo e mi viene da vomitare Maria Teresa è borderline, ha tipo psicosi

Se Maria Teresa fosse l'ultima sulla terra, un sveltina, "solo la punta"

Facciamo un nuovo format, Chi vuole essere fecondata, dove mettiamo i nostri geni in un barattolo e fecondiamo le ragazze che dovranno partorire in diretta.

Quanto mi date se Tea-Baggo la Ruta? Dai facciamolo in 2 o 3, gliele appoggiamo in fronte.

Sembra Amsterdam, quelle due sono in sconto (Urtis e Rosalinda) quella invece ha esperienza (Ruta).

Non hai mai visto un pisello? Vuoi vederne ora quattro tutti insieme? (rivolto a Dayane)

Ho avuto molti rapporti sessuali con le tue foto ( rivolto a Stefania)

Hai il fondoschiena peloso, lo so perché stai sempre a 90°

E' tutta bagnata perché ha visto me (rivolto a Dayane)

Ma con Massimiliano due colpi? Un colpo? Sulla punta? vabbè già che c'eri, limone, lavaggio di tonsille? (A Rosalinda)

