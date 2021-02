Gossip TV

Stefania Orlando furiosa con Giulia Salemi: scoppia un'accesa discussione nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’aria nella Casa del Grande Fratello Vip è a dir poco elettrica. Giulia Salemi sente di essere stata tradita da Stefania Orlando, che ha criticato aspramente la sua relazione con Pierpaolo Pretelli in diretta nazionale per poi fare il suo nome durante le Nomination. La presentatrice non ha intenzione di ascoltare oltre le lamentele di Giulia e, dopo alcuni gesti scortesi da parte dell’influencer, l’affronta in cucina in una discussione feroce.

Grande Fratello Vip, è scontro tra Stefania Orlando e Giulia Salemi

Il momento che aspettavamo è arrivato. Stefania Orlando si è stancata di assecondare il malumore di Giulia Salemi, che da quando ha ascoltato i rimproveri della presentatrice in Puntata e aver scoperto di essere stata nominata da colei che riteneva un’amica, si tiene a debita distanza dalla Orlando, arrivando anche a negarle il saluto del buongiorno.

La Salemi è convinta che Stefania stia giocando di strategia, mirando a distruggere la coppia del Grande Fratello Vip per mettersi in risalto. Le parole durissime della Orlando sull’influencer italo-persiana, che ha accusato di essere causa di stress per il Pretelli, hanno offeso Giulia che ha preso le distanze, messa in guardia anche da Maria Teresa Ruta a proposito delle strategie della Casa. "Esprimere un'opinione è un conto, ma io sono sempre venuta da te e non ho giudicato le tue situazioni. Cambia tutto se io vedo delle clip, ma ti reputo una persona di fiducia... Tu hai riso con Pierpaolo sapendo che era arrabbiato con me" , ha dichiarato la Salemi .

Stefania Orlando furiosa con Giulia Salemi: scatta la lite al GF Vip

Stufa della situazione e di respirare aria di pesantezza, Stefania ha affrontato la Salemi, confessando di aver riportato un pensiero comune su questa love story: “Questo lo ha notato tutta la Casa, non ho parlato male di qualcuno. Guarda che l’ho detto anche a te, e tu hai avuto la stessa reazione di Elisabetta quando mi sono permessa di fargli notare qualcosa. A te non interessa nulla perché sei concentrata solo su te stessa, cerca di farti anche un analisi. Da chi te la aspettavi la Nomination?”

Giulia è scattata, ignorando Pierpaolo che cercava di trattenerla, e ha urlato: “Ma tu come ti permetti di dire che Pierpaolo stava male per me. Se dici che con me non parli, non giudicare il nostro rapporto. Pensi che lui è triste solo per mete. Io non giudico nessuno e sei una bugiarda”. La pace sembra essere ancora molto lontana, soprattutto adesso che le alleanze stanno crollando drammaticamente come quella tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

