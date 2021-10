Grande Fratello Vip, è scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan (VIDEO)

Gossip TV

Esplode la lite tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan durante la puntata del Grande Fratello Vip.

Ormai le discussioni sono all’ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip e non risparmiano neppure Raffaella Fico, che pure si è messa al riparo dalle scaramucce tra gieffine sin dai primi giorni di permanenza a Cinecittà. Quando Miriana Trevisan accusa la partenopea di allontanare volutamente Francesca Cipriani da lei, la Fico esplode e fa il nome della showgirl alle Nomination.

Grande Fratello Vip, Miriana e Raffaella: scoppia la lite

Dopo aver fatto di tutto per trovarsi ben lontano dalle liti furibonde che esplodono nella Casa del Grande Fratello Vip, tanto da ignorare anche le provocazioni di Soleil Sorge e intervenire con eleganza anche nella querelle scoppiata tra l’influencer e Ainett Stephens, per Raffaella Fico è arrivato il momento di tirare fuori le unghie. La partenopea è stata accusata, durante la puntata di ieri su Canale5, di non aver fatto nulla per creare un rapporto con Miriana Trevisan, la quale ha la sensazione che Raffaella cerchi di allontanare da lei Ainett e Francesca Cipriani. “Non te la porto via Ainett. Non si deve andare d’accordo con nessuno… Me lo puoi dire anche tranquillamente, ma non mi venire in camera a fare il sorriso. Sei una persona falsa, non ci salutiamo più nemmeno”, ha sbottato la Fico durante la pausa pubblicitaria.

“Non è vero che non voglio un rapporto, è che non ci riesco. Anche con Soleil faccio fatica a legare. Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco”, ha fatto notare Miriana, offesa dalla reazione di Raffaella. “Sono fin troppo gentile visto le cose che fai, mi fai le imitazioni e dici che ti porto via una persona. È stupido quello che dici. Parli alle spalle anche di Davide, c’era la clip”, ha ribattuto la Fico pronta ad eliminare totalmente la Trevisan dal suo radar.

Giunti al momento delle Nomination, Raffaella si è vendicata e ha fatto nome della collega, ammettendo: “Voto Miriana perché ha delle uscite che mi fanno sorridere. Non me lo aspettavo, ma vivremo lo stesso”. Sta per esplodere l’ennesima guerra interna a Cinecittà? Nel frattempo, il pubblico del Gf Vip è rimasto scioccato dalla reazione di Lucrezia Selssié alla lettera dell'ex fidanzata del Bortuzzo, e la principessa è stata travolta dalle polemiche sui social.

