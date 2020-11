Grande Fratello Vip, è scontro tra Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta: interviene Tommaso Zorzi

Gossip TV

Massimiliano Morra, offeso per le parole di Maria Teresa Ruta, attacca la showgirl durante la Puntata del Grande Fratello Vip e Tommaso Zorzi difende l'amica.

Massimiliano Morra si ribella durante la Puntata del Grande Fratello Vip. Accusato di essere uno ‘scalda banco’, il gieffino si è scagliato contro Maria Teresa Ruta ma Tommaso Zorzi spegne ogni polemica.

Gf Vip, Massimiliano Morra esplode contro Maria Teresa Ruta

Dopo diverse settimane di latitanza, per Massimiliano Morra è arrivata la resa dei conti. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha iniziato il suo percorso nel reality show dovendo sopportare che tutti i riflettori fossero puntati sul suo passato. Tra le confessioni shock sull’Ares fino all’ammissione di aver creato una relazione finta con Rosalinda Cannavò, passando per l’accusa di essere omosessuale e fingersi etero per convenienza, Massimiliano non si è tirato indietro e ha raccontato la sua storia. Appena i riflettori si sono spenti, tuttavia, il gieffino si è completamente eclissato. Morra, convinto da Rosalinda a tradire Elisabetta Gregoraci, si è mostrato profondamente apatico e demotivato. Il concorrente del Gf non ha mai preso una posizione, neppure durante gli scontri più feroci che si sono consumati in casa e, per questo motivo, Massimiliano è stato criticato da tutti. In particolare, i componenti del gruppo ‘camera blu’ non hanno risparmiato commenti irriverenti sul carattere bonario dell’attore partenopeo. Maria Teresa Ruta lo ha accusato di essere uno ‘scalda banco’, mentre Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno ammesso di non riuscire mai a capire da che parte stia l’inquilino.

Massimiliano Morra furioso, Tommaso Zorzi non perdona al Gf Vip

L’indecisione di Morra è diventata una strategia conclamata, tanto che anche Alfonso Signorini ha ripreso il Vip in Puntata. Il presentatore ha ironizzato sul suo essere lascivo e ha chiesto maggiore fermezza nelle decisione e più partecipazione nelle dinamiche del gioco. Dopo aver ascoltato il toccante messaggio della madre e aver chiarito, ancora una volta, di voler ricostruire il suo rapporto con la Cannavò, Massimiliano è tornato in sala più agguerrito che mai. L’attore si è scagliato contro la Ruta, accusandola di aver usato parole poco gentili nei suoi confronti. Morra pretende il diritto di poter rimanere neutrale, mentre Zorzi ha preso immediatamente le parti di Maria Teresa, facendo notare al gieffino come tutti pensano che lui sia fin troppo placido. Dopo aver ricevuto questo scossone, Massimiliano lascerà da parte le vesti del concorrente fantasma? Nel frattempo, Paolo Brosio ha affrontato Andrea Zelletta e si è ribellato, facendo notare che anche l'ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto delle rivelazioni sull'esterno, violando il regolamento.

