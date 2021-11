Grande Fratello Vip, è scontro tra le sorelle Selassié: ''Hai rotto il c***o, cresci!''

Gossip TV

Va in scena un duro scontro nella casa del Grande Fratello Vip, tra Clarissa e Lulù Selassié.

Tensione tra le principesse Selassié, che si sono affrontate in un’accesa discussione nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver ascoltato le lamentele di Lulù Selassié sul pasto appena consumato in Casa, Clarissa ha sbottato e si è scagliata contro la sorella, prima di venire allontanata da Jessica. Ecco cosa è successo tra le tre nobili etiopi.

Grande Fratello Vip, Lulù contro Clarissa: è guerra!

Lulù Selassié è tra le concorrenti più seguite della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, nel ben e nel male, continua a far parlare di sé anche fuori la Casa. Nelle ultime ore, la principesse etiope si è lamentata ferocemente dei piatti proposti da alcuni gieffini adatti alla cucina che, a suo dire, non sarebbero stati graditi da molti. Lulù ha ammesso di non trovare piacevole il cibo servito e di aver digiunato completamente. La Selassié è triste perché, anche quando tocca al suo gruppo occuparsi delle faccende domestiche, nessuno la interpella per quanto riguarda la cucina: “È come se io fossi stupida, come se non riuscissi a cucinare e nessuno mi considera. Mi hanno messo a lavare i piatti e ci rimango male”.

Clarissa ha ascoltato lo sfogo della sorella, cercando di spiegarle l’approccio migliore per rendersi utile e avere accesso ai fornelli, per poi mostrarsi infastidita dalle lamentele continue di Lulù. “Smettila con questo lamentio, a noi non è concesso. Sarà sempre così la nostra vita, perché la gente crede che siamo viziate. Siccome è così per noi, smettila! Pensa alla tua relazione, non a quello che ti mangi che tra mezz’ora ti fai un frappé e non rompere il c***o”, ha sbottato Clarissa costringendo la sorella a mettersi sulla difensiva. “Io dico solamente che va scelto un menù che va bene a tutti. Tu sei matta che urli, io sto piangendo e tu aggredisci una persona che piangi”, ha ribattuto Lulù chiedendo poi l’intervento di Jessica.

Dopo essere stata trascinata via dalla sorella maggiore, Clarissa ha ribadito la sua posizione: “Devi crescere, non hai dodici anni con la mamma che ti protegge. Hai un carattere triste, ti devi riprendere. Si lamenta perché non ha mangiato bene. Non si può cambiare il menù per una persona, smettila di lamentarti per il nulla”. Che la lite tra Lulù, criticata dalla madre di Manuel Bortuzzo, e Clarissa sia preludio ad una guerra intestina tra sorelle?

