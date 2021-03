Grande Fratello Vip, è scontro di fuoco tra Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis

Gossip TV

Su Twitter, Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò si scontrando su temi scottanti che lasciano senza parole i fan del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis e lo scivolone sulla Cannavò

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha abbandonato la maschera di Adua Del Vesco raccontando la vera sé stessa al pubblico. L’attrice siciliana ha voluto incoraggiare le donne a denunciare, svelando di aver subito una violenza sessuale da ragazza. Un argomento che, vista la risonanza ottenuta dalla quinta edizione del reality show di Canale5, è stato approfondito più volte per lanciare messaggi positivi al pubblico. Ai telespettatori, tuttavia, non passò inosservato che mentre la Cannavò parlava di questa terribile esperienza, Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis sparlavano apertamente sul divano. Il video ha fatto il giro di Twitter in pochi minuti e, nelle ultime settimane, è tornato in tendenza spingendo il chirurgo delle star a commentare quanto accaduto. “Rosalinda nemmeno la sentivamo. Io e Sonia parlavamo di altro. Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo sei anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo”, ha tuonato Urtis provocando l’immediata reazione della Cannavò.

buongiorno solo a rosalinda cannavò che ha risposto con classe contro le cessate di giacomo urtis,

io avrei fatto letteralmente la pazza pic.twitter.com/0Rb6GfEigr — Ida🥀 (@cidadadoar) March 21, 2021

GF Vip, è scontro social tra Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis

L’attrice siciliana, solitamente molto riservata, non ha potuto tacere davanti ad una vera e propria stoccata per di più su un argomento così complesso. "Caro Giacomo Urtis. Scrivo rispondendo attraverso un social solo ed esclusivamente per il fatto che mi hai mostrato attraverso Twitter poco tatto. È un argomento che, essendo stato anche tu un bambino abusato, è davvero delicato. Posso dirti inoltre che mi sembra davvero inconcepibile che la parola “pietismo” esca proprio dalla tua bocca. Premetto che sono scelte. Non mi permetto di giudicare la tua. Dirlo o non dirlo. Farlo al Grande Fratello, piuttosto che su Twitter come hai fatto tu è una scelta, ripeto. Il fatto che il mio raccontare abbia dato la forza a tante donne di denunciare per me rende il tuo commento ridicolo e insignificante. Detto questo, ti consiglio di riflettere prima di tirare fuori certe tematiche. Soprattutto se conosci il peso di quella sofferenza. Ps. no insulti nei confronti di Giacomo gentilmente. La mia vuole essere una risposta non un fomentare odio sull’odio, grazie”, ha scritto la Cannavò.

I fan si sono schierati dalla parte della fidanzata di Andrea Zenga, mentre Giacomo è corso ai ripari spiegando: “Il tweet di ieri forse l’ho scritto male e mi scuso con tutte. Rosalinda quando parlava, io e Sonia non sentivamo. Quindi parlavamo di altro. Difenderò sempre le persone che hanno subito queste ingiustizie perché le ho subite anche io”. Mentre l'ex gieffino ha chiesto scusa per i suoi modi, la Lorenzini è torntata a parlare delle Rosmello.

