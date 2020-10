Grande Fratello Vip, è Guerra tra Stefania Orlando e Dayane Mello: Matilde Brandi tradisce l'amica

Gossip TV

Stefania Orlando e Dayane Mello sono ai ferri corti. A sorpresa Matilde Brandi prende la difese della modella della Casa del Grande Fratello Vip.

È guerra aperta tra Stefania Orlando e Dayane Mello. La bella modella della Casa del Grande Fratello Vip, interpretando male una frase della presentatrice, la critica apertamente davanti a Matilde Brandi che, a sorpresa, sembra tradire l’amica per prendere le parti della brasiliana.

Grande Fratello Vip, Stefania Olrando e Dayane Mello: è Guerra

Tra Stefania Orlando e Dayane Mello non corre buon sangue. Le due gieffine non riescono a trovare un punto in comune e sono molto diffidenti l’una verso l’altra. Dayane ha attaccato Stefania, accusandola di manipolare gli altri concorrenti dopo le incomprensioni che la brasiliana ha avuto con Francesco Oppini, facendola sentire esclusa dal gruppo.

La presentatrice, con la consueta pacatezza, ha chiarito la situazione ma la brasiliana non è sembrata molto persuasa dalle parole dell’inquilina. Nella Casa del GF, Matilde Brandi e Stefania sono grandi amiche, forte del legame che le tiene unite da ben vent’anni. Dayane, tuttavia, sospetta che la Orlando stia fingendo anche con la ballerina e la affronta pubblicamente. Poche ora prima, infatti, Stefania aveva sentito dire a Maria Teresa Ruta che Matilde, furiosa con Antonella Elia, l’avrebbe attirata in bagno per dirle di continuare a litigare per attirare l’attenzione dei telespettatori.

Matilde Brandi tradisce Stefania Olrando al Grande Fratello Vip?

Venuta a conoscenza della versione dei fatti, Stefania si è allarmata e ha comunicato agli altri che un argomento serio sarebbe stato affrontato presto in casa. La Orlando, infatti, ignorava che Maria Teresa aveva chiarito con Matilde la questione del bagno, confermando che non la ballerina l’avesse attirata lì apposta per parlare dei eventuali strategie, ma che semplicemente si erano trovate entrambe nella stanza per coincidenza.

Dayane, a conoscenza di entrambe le versioni dei fatti, ha sbroccato con Stefania, accusandola di aver parlato alle spalle di una delle sue migliori amiche, credendo alla Ruta piuttosto che alla Brandi. Ignara di tutto, la gieffina si è difesa spiegando cosa fosse successo e sottolineando che non avrebbe mai svegliato l’amica, mentre dormiva serena, per chiarire un dubbio inesistente. La Mello è stata costretta a chiedere scusa, davanti all’evidenza dei fatti, ma poi è tornata alla carica offendendo la Orlando e affermando che non la vorrebbe mai come amica. Matilde? Annuiva ad ogni frase della modella e sembrava palesemente d’accorso con le accuse rivolte a Stefania. Al GF VIP si rischia l'alto tradimento!

