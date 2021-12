Grande Fratello Vip, è guerra tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan: ''Che schifosa''

Gossip TV

Soleil Sorge delusa dalle parole che Miriana Trevisan ha speso sul suo percorso al Grande Fratello Vip, compreso il rapporto con Alex Belli.

Miriana Trevisan e Soleil Sorge non riescono ad andare d’amore e d’accordo, ma questo non è certo un mistero per i fan del Grande Fratello Vip. Mentre tutta la casa, compreso Biagio D’Anelli, si è schierata a favore della bionda influencer, parlando molto male dell’uscita di scena di Alex Belli, la showgirl continua a colpevolizzare anche Soleil, che viene a scoprire tutte le cattiverie dette sul suo conto e sbotta furiosa.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scopre la verità su Miriana Trevisan

Da quando Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, squalificato per aver toccato Delia Duran nonostante la quarantena, nel tentativo di fermarla e recuperare il rapporto, dopo il flirt con Soleil Sorge a Cinecittà, è scoppiato il caos e gli inquilini hanno dato tutto il loro supporto a Soleil affranta per il volta faccia di Alex che non avrebbe mai potuto prevedere. Non tutti vogliono addossare la colpa a Belli, come Miriana Trevisan che continua ad inveire contro Sorge, dichiarando di non trovarla la vittima della situazione bensì la complice. Biagio D’Anelli ha provato a far ragionare Miriana, spiegandole che la situazione tra Alex e Soleil potrebbe benissimo essere paragonata alla loro, e che quindi dovrebbe comprendere l’italo-americana, ma è stato tutti inutile.

Mentre Giacomo Urtis spara a zero su Trevisan, dichiarando di non sopportare le sue movenze da seduttrice, Biagio rivela a Soleil ciò che ha detto la showgirl sul suo conto. “Io non sono contento di come Alex sia uscito e si sia comportato nei suoi riguardi l’ultima sera. Su questa cosa ti difenderò a spada tratta. Facevo dei paragoni con la mia ragazza insieme a Miriana”, ha ammesso Biagio. “Che schifosa, non finisce mai di stupirmi. Lei non fa questo perché la pensa diversamente, ma solo per andarmi contro. Perché non viene a dirlo a me? Io non l’abbraccerei mai, come dice lei”, ha spiegato Soleil molto delusa e amareggiata.

“Noi abbiamo due opinioni diverse, non è che andava contro a te ma aveva una sua visione. Lui doveva andarsene via da solo e mostrare gli attributi”, ha concluso D’Anelli, cercando di difendere Miriana, forse inconsapevole di aver appena fatto scoppiare la guerra tra le due.

