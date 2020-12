Grande Fratello Vip, è guerra tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta: "Cala la maschera" (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Samantha e Maria Teresa.

Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet non riescono a trovare proprio un punto d'incontro. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri su Canale 5, le due concorrenti si sono rese protagoniste di una nuova discussione.

Scontro al Gf Vip tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta

La squalifica di Filippo Nardi, per aver pronunciato frasi forti e gravi nei confronti delle donne e in particolare di Maria Teresa, ha letteralmente destabilizzato Samantha, che durante la settimana ha manifestato tutto il suo scetticismo in merito al comportamento incoerente assunto dalla madre di Guenda Goria nella Casa del Grande Fratello Vip.

L'argomento è stato ripreso in diretta da Alfonso Signorini che ha sollecitato la De Grenet a esprimere il suo pensiero sulla Ruta: "Ci sono stati due scontri che mi hanno lasciato il dubbio o meglio mi hanno confermato quanto pensato. I suoi pianti in Confessionale non mi convincono". "Invece di parlare direttamente con una persona, si vengono a scoprire cose in puntata e sentire cose che non ho mai detto" ha prontamente replicato Maria Teresa scatenando la reazione di Samantha "Stai mentendo ancora, cala la maschera".

A cercare di placare gli animi è intervenuta Stefania Orlando: "Maria Teresa teme forse di essere defraudata dal suo ruolo di padrona di Casa, ma lei ha sempre una buona parola per tutti. D'altro canto Samantha, appena entrata, si è messa a disposizione". Anche Antonella Elia, in collegamento dallo studio del Gf Vip, ha voluto dire la sua e difendere Maria Teresa: "Sembrate due donne dopo una crisi di nervi. Samantha sei entrata a gamba tesa e stai dimostrando una certa aggressività verso Maria Teresa".

