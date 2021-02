Grande Fratello Vip: duro scontro tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, volano insulti e accuse tra i due gieffini (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia una nuova accesa discussione al Grande Fratello Vip tra Tommaso e Dayane.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. La tregua sancita dai due concorrenti sembra ormai solo un lontano ricordo. Da quando la modella brasiliana ha mandato al televoto Rosalinda Cannavò, infatti, l'influencer milanese non perde occasione di attaccarla e criticarla.

Tommaso Zorzi contro Dayane Mello, nuovo scontro al Gf Vip

La finale del Grande Fratello Vip è vicina e la pressione inizia a farsi sentire. Parlando in veranda con Dayane della nomination a Rosalinda, Tommaso ha rivelato di non trovare giusto che una concorrente entrata nella Casa il primo giorno, non abbia la possibilità di arrivare fino alla fine del suo percorso: "Un'amica le ha tolto la possibilità di andare in finale, è stata Dayane a privare della finale una che è qui dal primo giorno e che era l'amore della sua vita".

"E questa cosa ti rode? Ti fa stare male? Sai i motivi per cui l'ho fatto o non te ne frega niente? Tu sei già finalista, perché ti dispiace di questa cosa?" ha prontamente replicato la Mello visibilmente infastidita. "Io parlo umanamente tu meno, di umanità in te ne ho vista ben poca" ha ribattuto Zorzi. Non contenta Dayane ha poi continuato lanciando una frecciata a Tommaso: "Ma quando ti è mai fregato della mia amicizia con Rosalinda. Ti rode perché Stefania potrebbe uscire e in finale ci sarebbe Samantha".

Le dichiarazioni di Dayane hanno fatto infuariare Tommaso che, senza mezzi termini, l'ha duramente attaccata: "Vedi? Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato. A me importa di Rosalinda che sta male. L'ho messa in guardia da te tre mesi fa. Se mi avesse ascoltato, ci saremmo risparmiati tante diatribe. Tu quando non puoi decidere per la testa di Rosalinda, la butti nell'umido. La fai stare male perché la colpevolizzi per qualcosa che non ha mai fatto". "Siete stati voi a tentare di distruggere la nostra amicizia a un certo punto del gioco. A 25 anni sei un bambino" ha aggiunto la modella provocando la reazione del milanese: "Amore ho una testa che te la sogni".

