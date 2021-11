Grande Fratello Vip, duro scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro: "Casa piena di falsi e codardi"

Gossip TV

Scoppia la lite al Gf Vip tra Soleil e Manila.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 8 novembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa nella Casa, è scoppiata un'accesa lite tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro.

Soleil Sorge e Manila Nazzaro ai ferri corti al Gf Vip

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip tra Soleil e Manila. Il motivo? Le due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono scontrate per delle questioni legate alla pulizia della casa lasciate in sospeso la sera del compleanno di Miriana Trevisan, dopo che era caduto del vino sul pavimento.

Decisa a chiarire con la Nazzaro, la Sorge ha deciso di raggiungerla in cucina: "Se riesci a parlare normalmente parliamo". "Ci sono rimasta male che hai fatto dell’ironia sulle pulizie. Ho lavato i piatti fino alle 3 di notte capisci? Devo parlare con un tono tranquillo? Questo è il mio modo di parlare quando sono colpita. Mi hanno detto che tu ironizzavi sul fatto che io stessi pulendo e ci sono rimasta male, è la verità. Comunque io non porto rancore, figuriamoci poi a te, sai il bene che ti voglio e il rapporto che c’è tra noi" ha confessato Manila.

Parole che hanno fatto innervosire Soleil che ha accusato gli altri concorrenti del Gf Vip di essere falsi e codardi: "In questa Casa, chi si prende le responsabilità sono proprio io [...] A me faceva ridere che la casa era piena di panna lanciata per aria da tutti gli altri e voi avete notato soltanto il mezzo bicchiere di vino che mi è caduto. La casa intera era sottosopra e voi avete sottolineato solo il vino. Questa casa è piena di falsi e codardi, non ne posso più. Io non ti ho mai ridicolizzata e non mi mettere cose in bocca!".

