Grande Fratello Vip, duro scontro tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello: "Sei solo invidiosa" (VIDEO)

Nuova discussione nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nuovo acceso scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto è partito da un gioco proposto dall'influencer Tommaso Zorzi, che ha creato una tensione tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

Pierpaolo Pretelli contro Dayane Mello al Gf Vip

Dayane e Pierpaolo si sono resi protagonisti di un'accesa lite al Grande Fratello Vip. Il motivo? Un gioco proposto da Tommaso, che ha domandato alla modella brasiliana chi tra gli inquilini non meriti di arrivare in finale. "Purtroppo Pierpaolo perché si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata" ha affermato la Mello spiazzando il ragazzo.

"Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza. Piuttosto che sparare cattiverie a chiunque me ne sto zitto" ha affermato Pretelli visibilmente infastidito dalle dichiarazioni della Mello. "Quanto ti piace questa parola, incoerenza!" ha replicato Dayane scatenando la reazione anche di Giulia Salemi: "Quindi mi vuoi fuori?". "Sì, sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi" ha dichiarato senza mezzi termini la modella.

"Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un’altra, l’amore è una parola grande, vi state conoscendo. Non c’è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innammorata di te. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo!" ha aggiunto Dayane cercando di spiegare la sua posizione. "Vedi che sei superficiale, perché avresti dovuto accorgertene che con Elisabetta era già finita da tempo. [...] Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me volevi trovare solo un nome da nominare domani" ha sbottato Pierpaolo. La discussione è stata poi interrotta da Tommaso e Andrea Zelletta, che dalla cucina hanno richiamato l’attenzione di tutti i concorrenti del Gf Vip.

