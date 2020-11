Grande Fratello Vip, duro scontro in diretta tra Matilde Brandi e Antonella Elia (VIDEO)

Gossip TV

Ennesima lite in diretta al Grande Fratello Vip tra la ballerina e l'opinionista.

Ieri, lunedì 2 novembre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una serata davvero scoppiettante in cui non sono mancati duri scontri e accese discussioni in diretta anche tra Matilde Brandi e l'opinionista Antonella Elia.

Matilde Brandi e Antonella Elia ai ferri corti, nuovo scontro al Gf Vip

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha parlato di cosa ha detto Maria Teresa Ruta sull'ex compagna di Roberto Zappulla nella Casa del Grande Fratello Vip: "Non l'ha mai sposata, non le ha mai promesso niente. È rimasta incinta, le ha detto che avrebbe riconosciuto il figlio. A me è stato proibito di andare alle feste di compleanno, alla comunione, alla cresima di Manuel perché non mi possono vedere". Dichiarazioni che hanno infastidito la signora Anna che, ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, ha raccontato la sua verità.

Nel video che mostrava la signora Anna ospite dalla D'Urso, c'era anche Matilde che è andata dalla donna a darle il cinque. Un comportamento che ha spiazzato tutti, in particolare Pupo e Antonella, che l'hanno accusata di essere ipocrita."L'aggressività è quello che tu l'anno scorso hai fatto al Grande Fratello, hai dato uno schiaffo a Valeria Marini e quando hai fatto L'isola dei famosi hai preso per i capelli Aida Yespica" ha sbottato la ballerina scagliandosi contro la bionda opinionista del Grande Fratello Vip.

"Senti iena, io non ho dato uno schiaffo a nessuno. Lanci il sasso e nascondi le manine" ha prontamente replicato la Elia scatenando una nuova reazione nella Brandi: "Quella signora si è confidata in lacrime. Ma c'eri tu? Mamma mia". La situazione è degenrata e Signorini ha provato a sdrammatizzare: "È partita la giugulare". "Io non ho paura di te" ha concluso Matilde rivolgendosi ad Antonella.

