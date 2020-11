Grande Fratello Vip, duro confronto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: "Sono molto deluso" (VIDEO)

Gossip TV

Pierpaolo si confronta con Elisabetta dopo lo scontro avuto con Selvaggia al Grande Fratello Vip.

Duro confronto al Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Il motivo? Il comportamento assunto da Selvaggia Roma nei confronti dell'ex moglie di Flavio Briatore, che ha nuovamente stravolto gli equilibri nella Casa tra i due concorrenti.

Nuovo confronto al Gf Vip tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo, visibilmente provato dall’ennesimo confronto in cui è stato coinvolto, ha confessato ai suoi compagni di essere rimasto stupito dalla reazione di Elisabetta che lo ha accusato di non averla difesa: "Sono molto deluso da Elisabetta. Stavo cercando di farle capire che quello che si vive qui è diverso da fuori". "Elisabetta è una persona genuina e sincera e si è vissuta delle emozioni il cuore era libero" ha replicato Andrea Zelletta seguito da Giulia Salemi: "Non farti rovinare questa cosa, io credo fermamente che tu l’hai difesa".

Poco dopo, Zelletta ha provato a parlare anche con la Gregoraci. "Se ho sbagliato termine mi dispiace" ha dichiarato la showgirl ma l’arrivo di Pretelli ha riaperto il confronto tra i due. "Dopo che è venuta mille volte a provocarti te ne vai dicendo che non parli di questa situazione, dovevi essere più incisivo. Io ti rimprovero solo che non hai fatto muro" gli ha recriminato Elisabetta. "Io sono molto paziente provo a far capire le cose alle persone. [...] Sono deluso dall’ennesima parola offensiva nei tuoi confronti io ti ho sempre trattato con i guanti. Io mi sono esposto tu non lo sai" ha affermato il modello ribadendo la sua posizione.

Elisabetta, dopo aver ascoltato anche le parole di Andrea che ha cercato in tutti i modi di farli chiarire, si è scusata per le parole utilizzate e rivelato di credere alle parole di Pierpaolo: "Non ho dubbi su di te quindi basta così". Riusciranno i due concorrenti a portare avanti il loro percorso al Gf Vip con tranquillità e serenità nonostante la presenza di Selvaggia? Staremo a vedere!

