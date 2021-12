Grande Fratello Vip, duro affondo a Soleil Sorge: ''Ha tante personalità, persona poco gradevole''

Gossip TV

Marina La Rosa non risparmia velenose frecciatine a Soleil Sorge e al suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge o si ama o si odia, non vi sono vie di mezzo con l’influencer bionda che ha fatto perdere la testa ad Alex Belli. Nella casa del Grande Fratello Vip sono molti gli inquilini che sembrano non sopportare il carattere fumantino e polemico di Soleil, ma anche lontano da Cinecittà, Sorge può vantare diversi antagonisti. Marina La Rosa, dopo aver conosciuto l’italo-americana a L’Isola dei Famosi, ha qualcosa da dire sul conto di Soleil.

Gf Vip, Marina La Rosa attacca Soleil Sorge!

Che tra Marina La Rosa e Soleil Sorge non scorra buon sangue non è un segreto. Le due si sono incontrate a L’Isola dei Famosi, condividendo la convivenza difficile e privativa in Honduras, nel corso dell’ultima edizione del reality show di Canale5 condotta da Alessia Marcuzzi. Nella paradisiaca isola sono volate scintille tra Marina e Soleil, che non hanno voluto far pace neppure anni dopo, dal momento che l’ex gieffina ritiene la bionda influencer una persona negativa. E proprio con questo principio scolpito nel cuore, Marina ha parlato dell’esperienza di Soleil al Grande Fratello Vip, rivelando al settimanale Chi cosa pensa dell’italo-americana.

“Soleil è un personaggio stupendo che nella casa funziona benissimo, è molto giovane e deve far ancora pace con le tante personalità che albergano dentro di lei. Proprio per questo viene fuori il quadro di una persona poco gradevole. Gli altri coinquilini se ne sono accorti, fuori non ancora. O non del tutto”.

Parole molto dure quelle di Marina, che fanno trapelare un velato risentimento da parte dell’ex isolana. Nel frattempo, in Casa, Soleil e Alex Belli sono sempre più vicini. La chimica artistica lascia spazio ad un vero e proprio flirt, sebbene Belli sia certo di non star tradendo la moglie Delia Duran. La stagione televisiva del Gf Vip è ancora lunga e il colpo di scena è dietro l’angolo: tra Alex e Soleil nascerà una love story?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.