Grande Fratello Vip, durata e concorrenti: la decisione di Alfonso Signorini: "No agli influencer"

Gossip TV

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta ad un importante cambiamento: ecco quale.

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip che in onda a partire dal prossimo settembre, è pronta ad una serie di cambiamenti sul format che in parte farà il suo ritorno alle sue origini. Il reality show aprirà i battenti della Casa più spiata d'Italia a pochi vip mentre, la maggior parte, dei concorrenti saranno persone comuni selezionate dopo i casting che quest'estate raggiungeranno tutte le principali città del Bel Paese.

Grande Fratello Vip: per la nuova edizione si escludono gli influencer

Ad aggiungere ulteriori dettagli sul reality show targato Mediaset, ci ha pensato Alessandro Rosica. Secondo quanto riferito dall'esperto di gossip, Alfonso Signorini non intende avere concorrenti la cui professione, oggi molto conosciuta e talvolta criticata, di influencer.

"Sarà rivoluzione, infatti questo sarà un GF Nip, con aggiunta di qualche vip “forte” Alfonso sembra aver deciso, niente influencer quest’anno al GF, il motivo? Arriva direttamente dall’alto. Dunque si ricercano nip “sconosciuti/semi sconosciuti“ e solo 4/6 vip “forti” la durata dovrebbe essere di circa 4 mesi, con opzione di continuare un altro mese. Non si sa ancora nulla di Opinionisti e concorrenti, se non le solite chiacchiere da bar."

Confermato Signorini alla conduzione per la quinta volta consecutiva, i nomi degli opinionisti sono ancora incerti. Si è parlato della conferma di Orietta Berti e un noto volto corteggiato dal conduttore, quello del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ma, almeno per il momento, non ci sono conferme ufficiali.

Sulle pagine ufficiali del programma, intanto, sono stati già annunciati i casting: uomini e donne di qualsiasi età dotati di carisma e di una storia personale degna di essere ascoltata dal pubblico del piccolo schermo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.