Grande Fratello Vip, dramma tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni: “Delusa, mi escludi e parli alle spalle”

Scoppia un’accesa discussione tra Sophie Codegoni e Lulù Selassié, che si sente esclusa dalla collega del Grande Fratello Vip.

L’ingresso di Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip sta causando qualche problema a Lulù Selassié, che vede Sophie Codegoni sempre più presa dalla conoscenza con la nuova inquilina di Cinecittà, e di conseguenza sempre più lontana da lei. Lulù si sfoga, accusando Sophie di averle voltato le spalle e scoppia un’accesa discussione in Casa.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié delusa da Sophie Codegoni

Lulù Selassié ha un carattere molto fragile e dolce, particolarmente sensibile sulle questioni di cuore che siano amicizia e amore. Dopo mesi di tira e molla al Grande Fratello Vip, la principessa etiope ha finalmente avuto il suo lieto fine con Manuel Bortuzzo ma l’ingresso di Federica Calemme rischia di creare nuovi problemi, questa volta con Sophie Codegoni. Vedendo l’ex tronista di Uomini e Donne, al centro di un gossip spinoso, sempre più vicina alla nuova arrivata, Selassié ha manifestato tutto il suo disappunto, scoppiando in lacrime: “Io ci rimango molto male, perché è quello che è successo tutta la vita a me, che ero amica di altre persone e poi mi voltavano le spalle, per diventare amiche di altri. Non stai mai con me, io stavo da sola come un cane a mangiare in veranda. Da quando Clarissa è andata via, mi escludete e vi dite le cose all’orecchio”.

Sophie, presa in contropiede, ha cercato di calmare l’amica spiegando il proprio punto di vista: “Ma sei tu che vedi cose che non ci sono. Ma tu stai sempre con Manu! Sei anche tu che devi parlare, io ti parlo e tu non mi rispondi. Federica è appena arrivata ed è una ragazza molto carina, non puoi paragonare il nostro rapporto”. “Non rispondo perché sono triste, sei tu che mi dovresti cercare. Appena è arrivata questa ragazza, tu volevi dormire con lei e sai benissimo che Jessica dormiva con te. Tu prima hai delle cose contro le persone, poi ci ridi insieme e sono cose che non mi piacciono. Appena arriva una persona nuova, ti ci appiccichi anche se mi lasci da sola”, ha replicato Lulù sempre più triste.

Mentre anche Miriana Trevisan ha preso le parti di Codegoni, ribandendo che la milanese non ha mai avuto intenzione di escluderla, Sophie ha ammesso: “Io sono venuta da te, dormivi abbracciata con Manuel e ti lascio i tuoi tempi, perché è giusto. Quante volte ti ho detto che ci manchi, che non sei mai con noi? Non puoi paragonare i rapporti, tu sei come mia sorella e ti amo. Io sono semplicemente estroversa e vedo che lei mi cerca perché abbiamo trovato una bella complicità”. “Non sono arrabbiata, perché Federica mi piace. Da quando la nostra amicizia è nata ho sempre detto che sei una vera amica, e questa cosa mi fa soffrire. Io non voglio discutere, volevo dirtelo in tranquillità”, ha concluso Lulù, trovando poi l’abbraccio di Sophie, che ha ribadito di volerle bene come ad una sorella.

